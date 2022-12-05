«Ведьмак», «Песочный человек» и другое: что представил Netflix на фестивале Comic-Con в Сан-Паулу

На прошедшем фестивале Comic-Con в Сан-Паулу стриминговый сервис Netflix поделился новостями о ряде своих предстоящих крупных проектах.

«Рекрут»

Ной Сентинео раскрыл новые подробности грядущего боевика «Рекрут», премьера которого намечена на середину декабря. Актер заявил, что он в восторге от сериала: в нем Сентинео играет Оуэна Хендрикса, юриста ЦРУ, который оказывается вовлечен в шпионский заговор. Исполнитель признался, что ему понравилась исполнять роль парня, который думает, что может справиться с трудностями, но со временем понимает, что эти испытания находятся за пределами его возможностей.

Сентинео представил собравшимся сцену, сыгранную им вместе с Лорой Хэддок. Она играет заключенную, которая угрожает раскрыть секретную информацию ЦРУ, если ее не освободят из тюрьмы.

«Достать ножи: Стеклянная луковица»

В промежутках между выступлениями представители Netflix показали новый промо-ролик фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица», премьера которого также состоится в декабре этого года. Видео сразу же стало доступно в сети.

«Трепет сердца»

Звезды сериала «Трепет сердца» Кит Коннор и Джо Лок со сцены рассказали о том, что они прилетели в Бразилию сразу после завершения съемок второго сезона шоу и что они очень рады быть частью этого проекта. Никаких новых промоматериалов они не представили. Ранее Netflix объявил, что «Трепет сердца» был продлен на третий сезон.

«Игра в кальмара» и «Бумажный дом: Корея»

Затем на сцену вышел Пак Хэ-су, звезда двух популярнейших южнокорейских шоу Netflix, «Игры в кальмара» и «Бумажного дома: Корея». Актер рассказал, что не думает о своем персонаже Чо Санг-ву из «Игры в кальмара» как о злодее. Он также добавил, что играл его настолько правдиво, насколько мог.

После разговора с фанатами Хэ-су представил зрителям отрывок из второй части первого сезона «Бумажного дома: Корея», которая выйдет на сервисе 9 декабря. В ролике полиция наконец решает вторгнуться в банк, что делает операцию грабителей намного сложнее.

«Ведьмак: Происхождение»

Мишель Йео показала публике совершенно новый трейлер сериала «Ведьмак: Происхождение». В ролике зрители смогли увидеть новых персонажей шоу, а также убедиться в том, что оно представляет собой масштабное дорогостоящее фэнтези.

Затем София Браун и Лоуренс О’Фуаран, которые также исполнили в проекте главные роли, представили новый постер. Премьера мини-сериала состоится 25 декабря. В конце выступления к ним внезапно присоединился Джои Бэти, сыгравший Лютика в оригинальном «Ведьмаке».

«Песочный человек»

Звезды недавнего фантастического сериала «Песочный человек» Кирби Хауэлл-Батист, Гвендолин Кристи и Вивьен Ачеампонг также появились на сцене и были встречены бурными овациями. Три актрисы сказали, что они очень ценят то, как это шоу предлагает целый набор уникальных взглядов на такие непростые темы, как жизнь и смерть, и что они являются давними поклонницами писателя Нила Геймана, на комиксах которого основано шоу.

Затем сам Гейман появился на фестивале по видеосвязи и вновь подтвердил, что в будущем втором сезоне «Песочного человека» появится персонаж Делириум. Также писатель поделился с фанатами удаленной сценой из первого сезона, в которой Смерть (Хауэлл-Батист) разговаривает с Морфеем (Том Стёрридж) о том, что когда-то она пыталась жить как человек.

«Уэнсдэй»

Завершилась презентация Netflix появлением Дженны Ортеги, исполнительницы роли Уэнсдэй Аддамсв в вышедшем недавно сериале «Уэнсдэй». Немного погодя к ней присоединилась та же Гвендолин Кристи, сыгравшая в шоу роль директрисы академии Невермор. Кристи и Ортега рассказали о том, как им нравится работать друг с другом. Также Ортега удивила публику, ответив на вопросы, ни разу не моргнув. По ее словам, отсутствие моргания — эта особая черта ее героини, которую она разработала вместе с режиссером Тимом Бертоном.

Затем дуэт представил зрителям ролик с ляпами со съемок сериала. Из него зрители узнали, что во время производства академия Невермор была совсем не таким мрачным местом, каким предстает в шоу.