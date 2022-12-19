От любви до ненависти: 10 кинофраншиз, которые не смогли вовремя остановиться 

Когда речь заходит о кинопроектах, которым давным-давно нужно было закрыться, всегда невольно вспоминается старый добрый «Форсаж». Несмотря на то что в начале нулевых фильм мгновенно стал настоящей классикой, пропитанной духом времени, сейчас это больше похоже на издевательство или какую-то несмешную шутку. Только вдумайтесь, на данный момент вышло уже девять частей, а в 2023-м нас ожидает выход десятой. Говорить про сюжет уже давно бессмысленно, вся франшиза держится на неуместных спецэффектах, натянутых семейных ценностях и энтузиазме Вина Дизеля .

Наверное, остановиться нужно было еще после трагической гибели одного из центральных актеров, Пола Уокера , но как мы все знаем, Брайан, которого играл Пол, появился в «Форсаже» даже после своей смерти.

Форсаж

«Елки» можно назвать самым долгоиграющим коммерческим проектом в российской киноиндустрии. Первая часть вышла в далеком 2010 году, и после ее выхода практически ежегодно выпускается по новой картине. Каноничная структура фильмов строится на теории 6 рукопожатий и традиционной русской фразе «с кем новый год встретишь, с тем его и проведешь». И поначалу это действительно работало. «Елки» были, может быть, далеко не гениальным, но точно самым теплым и душевным праздничным кино, выходившим в то время на больших экранах (правда, продлилось это ощущение только до четвертой части). Далее, по классике, идеи кончились, а деньги зарабатывать очень хотелось. Поэтому создатели начали прибегать к дешевым приемам вроде добавления популярных блогеров в сюжет. Бессмысленно? Да! Придут ли зрители посмотреть на полюбившееся лицо из Интернета? Тоже да! Отлично, подходит.

На данный момент вышло уже 9 частей, последняя из которых окончательно потеряла своего зрителя. На самом деле в ней нет ничего плохого, но это просто пустышка, которая несет за собой минимум смысла. Надеемся, что когда-нибудь большие боссы остановятся и франшиза «Елок» прекратит свое существование.

Новый год с Netflix: 10 праздничных фильмов и сериалов стриминга

Елки 5

«Хэллоуин» Джона Карпентера широко известен как родоначальник нового жанра ужасов и прародитель слэшера. Многолетний «сериал» о Майкле Майерсе застал несколько эпох, и из-за этого ему приходилось постоянно меняться, учитывая тенденции современности. Режиссер картины хотел, чтобы «Хэллоуин» стал антологией, где сюжетная линия Майкла закончилась бы во второй части, но по итогу история сделала круг и началась заново с третьего фильма. Постоянное желание захватить актуальность, конечно, подпортило франшизу. Особенно это касается новых частей, последняя из которых выходила этой осенью.

Хэллоуин

Как бы это ни было тяжело говорить, но «Индиана Джонс» тоже попадает в этот список. Проблема этой франшизы в какой-то степени схожа с проблемой «Хэллоуина» — слишком сильно растянутый сюжет. Первая часть вышла в 1981 году, а последняя ожидается в 2023-м, то есть действия в картине развернулись примерно на 40 лет.

Но был ли когда-нибудь действительно хороший сиквел Индианы Джонса? Может быть, « Храм судьбы »? Потому что « Последний крестовый поход » получился довольно банальным, а « Королевство хрустального черепа » показалось бессмысленным, особенно учитывая, что главный герой на тот момент был совсем не в той форме, что раньше. Проблема в том, что «Индиана Джонс» планомерно сворачивает с тропы боевика в сторону семейного кино. Именно это и хотят поменять в предстоящей, пятой части. Персонажа Харрисона Форда хотят вернуть к истокам образа героя-одиночки. Что сказать? С нетерпением ожиданием новый фильм в 2023 году.

Индиана Джонс

От фильма « Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины », вышедшего в 2003 году, особо никто ничего не ждал. В конце концов, фильм был основан на аттракционе в тематическом парке Disney, а фильмы о пиратах традиционно приносили большие кассовые сборы. И каково же было всеобщее удивление, когда первый фильм собрал сумасшедшие 650 000 000 $ и стал абсолютным хитом. Образы главных героев настолько въелись в умы масс, что любой человек наверняка сможет вспомнить походку Джека Воробья или момент той самой встречи Элизабет и Уилла.

Первые два сиквела показались зрителям более чем достойными, но начиная со « Странных берегов » франшиза заметно испортилась. Связано ли это с уходом Киры Найтли и Орландо Блума ? Определенно да. В четвертой части сюжетная линия была высосана из пальца, и «Пираты» стали терять интерес публики.

На данный момент известно, что шестая часть франшизы тоже должна увидеть свет. Ходят слухи, что в ней могут принять участие Марго Робби , Роберт Дауни — младший и даже, возможно, сам Джонни Депп .

Пираты Карибского моря

Наверное, в этом случае корректно было бы сказать, что эта серия вообще не должна была рождаться на свет. «После» — это подростковая сопливая драма о прилежной девушке и бунтаре, которая вышла из фанатского творчества поклонницы группы One Direction. Изначально главным мужским персонажем книг Анны Тодд являлся Гарри Стайлс , но впоследствии его имя по понятным причинам заменили.

Мелодрама собрала вокруг себя огромную фанбазу, которая активно спонсирует выходы каждой новой серии франшизы. Сейчас вышло уже 4 части, хотя съемки первой стартовали всего лишь в 2018 году. По традиции в 2023-м нас снова ждет новый виток в отношениях главных героев. Что сказать, плохо ли, что экранизацию фанфиков смотрит такое количество человек? Конечно нет, иногда это может быть даже занятно. Но если рассматривать феномен популярности «После» как часть культуры — это не совсем грамотный пример иллюстрации здоровых отношений. Во франшизе часто романтизируют токсичность, а в реалиях современного мира это попросту недопустимо.

После

Еще один пример классики прямиком из нулевых. Какими бы непоследовательными ни были оригинальные фильмы о Людях Икс, мутанты получили подходящий финал в « Днях минувшего будущего » и нашумевшем « Логане » Джеймса Мэнголда . В первом случае сюжет достиг своего логического завершения, а во втором главный персонаж получил свой собственный финал и долю внимания.

Однако, учитывая нынешнюю тенденцию к массовости и количественности, которую задали Marvel, 20th Century Fox продолжали снимать фильмы этой серии. Окончательный провал наступил во время « Апокалипсиса », а « Темный феникс » лишь усугубил ситуацию. И это не говоря уже о попытке модернизировать вселенную при выпуске « Новых мутантов » в 2020 году.

Люди Икс

«Ледниковый период» — самая грустная часть этого списка. Студия Blue Sky создала нечто новое, когда в 2002 году выпустила полнометражный мультфильм о ребенке, которого находит компания из одинокого мамонта, вечно веселого ленивца и запутавшегося в себе саблезубого тигра. Мультфильм произвел такой ажиотаж, что смог собрать в кинотеатрах немыслимые на то время деньги — 380 000 000 $ при бюджете в 60 000 000 $. Это был дикий успех. Многие фразы из картины разобрались на цитаты, резко подскочил спрос на игрушки, а белка Скрэт украла сердце публики.

Уже через три года вышла не менее популярная вторая часть, еще через три — неплохая третья, а дальше все пошло по накатанной. С каждым новым фильмом сюжет становился все абсурднее, так как тем для рассуждений оставалось все меньше, количество глупых шуток возрастало в геометрической прогрессии, а ориентация со «взрослого» и сбалансированного мультфильма сменилась на просто «смешной».

Ледниковый период

Франшиза фильма «Трансформеры» — одна из самых прибыльных в истории Голливуда. Сюжет максимально прост: злые десептиконы пробуждаются, а благородные автоботы сражаются с ними, чтобы спасти людей и планету. Тут все понятно — Майкл Бэй , режиссер первых четырех частей, нашел для себя золотую жилу. Каждый фильм, по сути, является копией предыдущего, конфликт всегда один и тот же, а финал не оставляет особых впечатлений.

«Трансформеры» — это визуальный аттракцион, который нравится по большей части детям. Для взрослых в первых фильмах добавили Меган Фокс , но после конфликтов с режиссером на почве ее чрезмерной сексуализации актриса ушла. Поступила она правильно или неправильно, сложно судить, так как, на первый взгляд, « Темная сторона Луны » собрала больше миллиарда долларов в прокате, но, если вдуматься, именно в этой части из франшизы навсегда ушла душа (если она там вообще когда-то была).

Трансформеры

Ну и, конечно, отечественный победитель в сфере анимации — это история о трех богатырях, придуманная петербургской студией «Мельница». Началось все интригующе: впервые в 2004 году на большие экраны стал транслироваться мультфильм о древнерусском богатыре. К тому же « Алеша Попович и Тугарин Змей » получился не просто хорошим, а смешным, интересным и даже остроумным. Создатели вовремя поняли это и под нескончаемые овации сделали еще два сольника — о Добрыне Никитиче и Илье Муромце . С выходом новых частей градус юмора и харизматичности заметно спал, но это было еще не дно.

Сейчас существует уже десять частей древнерусской экшен-саги о могучих воинах. И это при том, что последние части больше сконцентрированы не на них, а на полюбившемся публике дуэте в лице князя и говорящего коня Юлия. Ситуация снова повторяется: интересная задумка превращается в бесконечную мясорубку из денег. Богатырям ставим плюс за идею, но жирный минус за перевыполнение плана.