Продюсер «Во все тяжкие» готовит сериал о персонаже Ремо Уильямсе из книжной серии «Разрушитель»

Согласно Deadline, Sony Pictures планирует выпустить экранизацию серии приключенческих романов «Разрушитель». Проект возглавит Гордон Смит, исполнительный продюсер сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».

Все книги серии «Разрушитель» посвящены Ремо Уильямсу, полицейскому из Нью-Джерси, который инсценировал свою смерть, чтобы стать суперагентом секретной правительственной организации CURE. Он был обучен боевым искусствам и натренирован до такой степени, что начал обладать практически сверхчеловеческими способностями, получил кодовое имя Разрушитель и отправился в путешествие по миру, чтобы бороться со злом. Первый роман серии был написан Уорреном Мерфи и Ричардом Сепиром и опубликован в 1971 году. После их смерти серия продолжила существовать под руководством других авторов. На данный момент книжная франшиза состоит из более чем 150 романов, переведенных на 40 различных языков. Романы были проданы по всему миру тиражом свыше 50 миллионов экземпляров.

Проект Sony Pictures станет уже далеко не первой попыткой перенести «Разрушителя» на экраны. В 1985 году Гай Хэмилтон, режиссер нескольких фильмов о Джеймсе Бонде, снял высокобюджетный боевик «Ремо Уильямс: Приключение начинается». Роль Уильямса в нем исполнил Фред Уорд («Дрожь земли»). Фильм не снискал признания среди критиков, хоть и был номинирован на «Оскар» за лучший грим.

Три года спустя, в 1988 году, телеканал ABC выпустил пилотную серию сериала-экранизации под названием «Ремо Уильямс: Пророчество» (на некоторых ресурсах также называется «Ремо Уильямс 2») с Джеффри Миком («Суровые люди») в главной роли, но полноценного шоу из нее не вышло. В 2014 году СМИ объявили о том, что режиссер Шейн Блэк («Хищник» 2018 года) разрабатывает новый фильм по «Разрушителю», но этот проект так и не был реализован.