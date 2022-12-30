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Киноафиша Новости По слухам, Бен Аффлек претендует на роль злодея в киновселенной Marvel

По слухам, Бен Аффлек претендует на роль злодея в киновселенной Marvel

30 декабря 2022 12:15
По слухам, Бен Аффлек претендует на роль злодея в киновселенной Marvel

Актер может сменить DC на MCU.

В будущем году Бен Аффлек окончательно попрощается с плащом Темного рыцаря, когда состоятся премьеры «Флэша» и «Аквамена 2» , где у него небольшие роли, но ходят слухи, что для актера это могут быть далеко не последние появления в кинокомиксах. Согласно неподтвержденным инсайдерским сведениям от MyTimeToShineHello, звезда «Бэтмена против Супермена» рассматривает возможность смены расширенной вселенной DC на MCU. Говорят, что сейчас Аффлек ведет переговоры с руководством Marvel Studios на предмет участия в одном из будущих проектов студии.

О каком конкретно фильме или сериале может идти речь, уточнений пока нет, однако сообщается, что Аффлек обсуждает роль могущественного бизнесмена Дарио Аггера, способного превращаться в злодея Минотавра. В комиксах антагонист был главой корпорации Roxxan, уже фигурировавшей в супергеройской франшизе. На страницах комиксов он появлялся в историях про Тора и сталкивался с Халком, а учитывая его сверхъестественную подноготную, он вполне удачно вписывается и в сюжеты про Доктора Стрэнджа.

Если все подтвердится на официальном уровне, для артиста это будет уже второй в карьере персонаж Marvel — почти двадцать лет назад Аффлек исполнил титульную роль в разгромленном критиками боевике Fox «Сорвиголова».

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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