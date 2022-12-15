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Amazon готовит сериал по видеоигре God of War

15 декабря 2022 13:15
Amazon готовит сериал по видеоигре God of War

Проектом будет заниматься шоураннер «Колеса времени» и сценаристы «Железного человека».

Стриминговый сервис Amazon Prime Video разрабатывает еще одно крупное фэнтези. Как передает Variety, медиагигант официально заказал производство сериала по мотивам видеоигры «Бог войны» (God of War). Шоураннером предстоящей мифологической экшен-драмы назначен создатель «Колеса времени» Рэйф Джадкинс.

Предполагается, что в основу проекта ляжет мягкая перезагрузка игровой франшизы, произошедшая в 2018 году. В будущем шоу расскажут о суровом спартанце Кратосе, попрощавшимся со своим кровавым прошлым в Древней Греции для новой жизни в скандинавском королевстве Мидгард. Там он обзаводится женой и ребенком. Когда же его супруга умирает, Кратос отправляется вместе с сыном в масштабное путешествие, чтобы выполнить последнюю волю усопшей — развеять ее прах в самой высокой точке мира. Таким образом, герои оказываются в центре эпического приключения, в ходе которого им придется сразиться с новыми богами и монстрами.

Сценарий сериала напишут соавторы первого «Железного человека» и картины Альфонсо Куарона «Дитя человеческое» Марк Фергус и Хоук Остби. В производственную группу также входит Рой Ли из Vertigo Entertainment, геймдизайнер Кори Барлог и продюсерская команда из Playstation Productions. Кроме того, в разработку вовлечено подразделение Sony Picture Television.

Фото: Sony
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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