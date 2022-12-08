В Москве и Санкт-Петербурге состоятся показы «Ёжика в тумане» и «Сказки сказок» Юрия Норштейна

Сеть кинотеатров «КАРО» и анимационная студия «Союзмультфильм» анонсировали специальные показы мультфильмов «Ёжик в тумане» и «Сказка сказок» отечественного классика анимации Юрия Норштейна. Мероприятия пройдут в Москве и Санкт-Петербурге и будут приурочены к 80-летнему юбилею супруги и давнего соавтора режиссера Франчески Ярбусовой.

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Первый показ состоится 15 декабря в московском киноцентре «Октябрь» на Новом Арбате. После просмотра обоих мультфильмов зрители смогут задать вопросы самому Норштейну, который также присоединиться к мероприятию. Кроме того, режиссер расскажет публике об истории создания двух картин, тонкостях своего творческого метода и техники анимации, а также поделится секретом долгой счастливой семейной жизни (Норштейн и Ярбусова состоят в браке уже 55 лет).

23 декабря анимационные фильмы смогут увидеть жители и гости Санкт-Петербурга. Показ пройдет в кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс» на набережной Обводного канала.

Кроме «Ёжика в тумане» и «Сказки сказок», Норштейн также известен как создатель мультфильмов «Цапля и журавль» и «Лиса и заяц». Его проекты не раз удостаивались званий лучших анимационных картины всех времен. Например, В 2003 году на Международном анимационном фестивале «Лапута» в Японии по результатам опроса 140 кинематографистов из разных стран «Ёжик в тумане» и «Сказка сказок» заняли первое и второе место соответственно в рейтинге 150 лучших мультфильмов мира. К таким же выводам пришла и американская Академия киноискусств, которая провела похожий международный порос совместно с АСИФА-Голливуд. Согласно его результатам, «Сказка сказок» была признана «лучшим анимационным фильмом всех времен и народов».