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Киноафиша Новости В разработку запущен фильм по видеоигре Хидэо Кодзимы Death Stranding

В разработку запущен фильм по видеоигре Хидэо Кодзимы Death Stranding

16 декабря 2022 14:33
В разработку запущен фильм по видеоигре Хидэо Кодзимы Death Stranding

Производством картины занимается компания, ответственная за полнометражную версию Kung Fury.

Знаменитый японский геймдизайнер Хидэо Кодзима объявил о том, что его студия Kojima Productions заключила договор с кинокомпанией Hammerstone, предусматривающий экранизацию популярной видеоигры Death Stranding. В своем заявлении Кодзима сказал:

«Я очень рад нашему партнерству с Hammerstone Studios. Это поворотный момент для всей франшизы Death Stranding, и я очень надеюсь на наше плодотворное сотрудничество в переносе игры на большой экран».

Hammerstone Studios полностью финансирует разработку фильма. Ранее студия работала над такими картинами, как «Нули и единицы», «Билл и Тед» и «Варвар». Кроме того, в настоящий момент она занимается разработкой полнометражной версии Kung Fury.

Действие Death Stranding разворачивается в мире, где произошел мистический катаклизм, называемый «Выход смерти» (Death Stranding), из-за которого духи мертвых начали возвращаться на Землю из загробного мира. Контакт человека с духом мгновенно приводит к огромному взрыву, способному уничтожить целый город. Из-за этого человечество начало широко использовать услуги особых курьеров, которые доставляют припасы между населенными пунктами, избегая контактов с духами, а также избавляются от тел недавно умерших людей, которые со временем превращаются в таких же призраков. Одним из таких курьеров, Сэмом, управляет игрок.

Примечательно, что внешность и голоса многим персонажам игры подарили выдающиеся деятели кино. Например, в ней можно увидеть героев, сыгранных актерами Норманом Ридусом («Ходячие мертвецы»), Мадсом Миккельсеном («Охота»), Леа Сейду («Суперзвезда») и Маргарет Куэлли («Однажды в... Голливуде»), а также режиссёрами Гильермо дель Торо («Форма воды») и Николасом Виндингом Рефном («Неоновый демон»).

Death Stranding была продана тиражом более пяти миллионов копий по всему миру, а также дважды стала лауреатом Game Awards — это аналог «Оскара» в мире видеоигр.

Фото: Kojima Productions
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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