Закрываем гештальт: 22 ярких фильма 2022 года, которые уже можно посмотреть онлайн

Настало время готовиться к Новому году и досматривать недосмотренное. Проверьте, не пропустили ли вы интересную кинопремьеру за минувшие 11 месяцев.

Красивый и динамичный приключенческий боевик с Томом Холландом, Антонио Бандерасом и Тати Габриэль. Несмотря на то, что фильм получил не самые высокие оценки среди критиков, посмотреть его точно стоит – хотя бы ради драйвового настроения и впечатляющих спецэффектов. Где еще вы увидите, как старинный корабль Магеллана поднимают на вертолете на тросах и разбивают о скалы? Сюжет разворачивается вокруг юного паренька Нейтана, который пытается разыскать своего брата с помощью зашифрованных подсказок, но попадает во впечатляющую переделку.

Анчартед: На картах не значится

Конечно же, ни один любитель слэшеров не может пропустить очередное продолжение культового фильма ужасов 1996 года. Действие происходит в городке Вудсборо через 25 лет после событий оригинальной франшизы. На старшеклассницу Тару кто-то нападает, явно пытаясь повторить страшные события того времени. Для расследования бывший шериф Дьюи Райли объединяется со старшей сестрой жертвы. На IMDb фильм набрал всего 6,3 балла из 10, но «поставить галочку» и ознакомиться с ним все же не будет лишним для настоящего киномана. Кроме того, в ужастике присутствует интересная детективная линия.

Крик

Биографическая драма о судьбе самой известной блондинки в истории наделала в Голливуде немало шума. Много кто пытался снимать документалки о Мэрилин Монро, но сделать из ее истории нетривальный художественный фильм осмелился только современный новозеландский режиссер Эндрю Доминик. Роль самой дивы исполнила кубинка Ана де Армас. Особое внимание в фильме уделяется детству и юности Нормы Джин, а также психологическим предпосылкам ее великого будущего в образе пленительной Мэрилин. Фильм получился действительно увлекательным и необычным.

Блондинка

Французский комедийный детектив в духе фильма «Достать ножи». Запоминающаяся главная героиня, необычный юмор, целая коллекция ярких и эксцентричных образов и крайне неожиданная развязка – все, что нужно для прекрасного вечера у экрана. В центре событий оказывается архитектор Жанна, которой поручают реконструкцию старинного и жуткого поместья – дома хозяина империи настольных игр.

Вечеринка на вылет

Новое переосмысление легендарного сюжета DC с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц. Полноценная премьера фильма в российских кинотеатрах, увы, сорвалась из-за международной ситуации, но это не помешало ему вскоре появиться в интернете. Несмотря на серьезные сомнения многих киноманов, бывший вампир Эдвард отлично вписался в образ сурового вершителя порядка Брюса Уэйна. Фильм заработал немаленькие 8 баллов на международных агрегаторах и уже обрел армию поклонников.

Бэтмен

Этот веселый комедийный мультфильм для всей семьи стал чуть ли не самым ожидаемым анимационным проектом года. Совместная работа американских и канадских мультипликаторов легко покорила зрителей всех возрастов. Мэйлинь – девочка-подросток, мечтающая о хороших оценках и популярности в классе. Но вместо этого на нее сваливается крайне неожиданное и милое семейное проклятье. Здесь есть и красивая картинка, и юмор, и умелое обращение с фольклором.

Я краснею

А вот Джаред Лето в роли вампира-супергероя не особенно впечатлил зрителей, получив 5 баллов на IMDb и километры критики в сети. И все же этот фантастический хоррор явно заслужил внимание – как оригинальной идеей, так и нетривиальным воплощением. Герой Лето – ученый Майкл Морбиус, который пытается разработать вакцину от своей серьезной болезни, но случайно заражает себя вампиризмом. Фильм необходимо посмотреть хотя бы ради того, чтобы понять, о чем все спорили добрых полгода.

Морбиус

Цикл романов Жоржа Сименона о мудром полицейском Жюле Мегрэ уже неоднократно экранизировался разными режиссерами. Но увидеть в главной роли самого Жерара Депардье можно впервые. Фильм получился медленным и спокойным, но отчего-то очень затягивающим. Его несомненно оценят по достоинству любители классического европейского детектива и старого кино в стиле нуар.

Мегрэ и таинственная девушка

В России в 2022 году тоже успели создать довольно знаковый и запоминающийся мультфильм. Пушистый домовенок Финник так полюбился зрителям, что теперь про него даже собираются снять целый сериал. Любознательная девочка Кристина со своей семьей въезжает в новую квартиру. Но выясняется, что у нее уже есть тайный и крайне вредный хозяин, который не упускает возможности подшутить над домочадцами. Критики оценили эту добрую семейную сказку с юмором и с огоньком на 7,8 балла из 10 – отличный результат для отечественной мультипликации.

Финник

Среди фильмов, которые просто нельзя не посмотреть в 2022 году, неожиданно оказалась и индийская премьера. Но не спешите пугаться: это не типичный старый Болливуд с вечными танцами и потерянными много лет назад сестрами, а настоящий эпический блокбастер о колониальной Индии. События разворачиваются в 1920-е годы, когда судьба сводит в Дели преданного правительству полицейского Раму и мятежника из племени гондов Бхима. Включите этот фильм – и современный индийский кинематограф вас приятно удивит.

Рядом ревет революция

Третью часть франшизы с нетерпением ждала вся многочисленная армия «поттероманов» – читателей книг Джоан Роулинг. И все же, по мнению большинства зрителей и критиков, этот фильм подкачал. Мало того, что сценаристы явно перемудрили с сюжетом, так еще и в актерском составе произошли серьезные перестановки. Неповторимого Джонни Деппа из-за неприятного бракоразводного процесса заменили столь же неповторимым, но совершенно другим актером – Мадсом Миккельсеном. Впрочем, многие считают, что в этом даже есть своя изюминка. Тем более что Мадс прекрасно «дотянул» недотянутую его предшественником линию личных отношений Грин-де-Вальда и Дамблдора. В общем, если вы по какой-то причине до сих пор не добрались до этого фильма, обязательно исправьте оплошность хотя бы в качестве закрытия гештальта.

Фантастические твари: Тайны Дамблдора

Киллер-хранитель

Южная Корея также выпустила примечательный для уходящего 2022 года фильм. Это криминальный детектив от режиссера исторического боевика «Мастер меча» Чхве Джэ-хуна. В центре событий оказывается бывший киллер, который берет под опеку молодую девушку. Здесь достаточно и тайн, и экшена, и драматического отыгрыша актеров. Фильм буквально пропитан особой атмосферой востока, а художник и оператор проявили особое внимание к деталям, в которых, как известно, кроется сам Дьявол.

Киллер-хранитель

В этом фантастическом боевике есть все. В буквальном смысле все! Главная героиня в исполнении Мишель Йео бродит по мультивселенным, где возможна абсолютно любая нелепость: враги становятся любовниками, девочка-подросток – злым гением, а вместо рук у людей отрастают огромные сосиски. А ведь Эвелин – самая обычная владелица прачечной из китайского квартала, которой до недавнего времени такие приключения даже не снились! Любите иронизировать над собой или часто задумываетесь «А если бы…»? Тогда это кино для вас!

Все везде и сразу

Обаятельный и суровый Лиам Нисон в главной роли, режиссер легендарного «Казино Рояль» Мартин Кэмпбелл и драйвовая шпионская история – вам нужны еще причины для просмотра этого фильма? В центре сюжета находится профессиональный киллер Алекс Льюис, придерживающийся строгого морального кодекса. Из-за своих высоких принципов он оказывается на мушке одновременно у мафии и у ФБР. Любителям «мужского кино» и суровых разборок с оружием просмотр обязателен!

Флешбэк

Реальные исторические личности нередко привлекают внимание кинематографистов. Но в данном случае сценаристов вдохновила судьба не политического деятеля и не роковой красавицы, а… ребенка. Гениальной девочки Ники Турбиной, которая в восьмилетнем возрасте гастролировала с собственными не по годам разумными стихами по всему СССР. Вот только страна развалилась, нравы сменились, а прежнюю «игрушку» зрители позабыли. Как теперь жить уже взрослой Нике, переставшей быть диковинкой в глазах публики? Критики отмечают глубокую психологичность образов, реалистичность сюжета и отлично переданную атмосферу Перестройки.

Ника

Многие называют этот фильм фантасмагорией или даже бредом. Но тем интереснее знакомиться с ним в первый раз! Фэнтези, постмодернизм, восточные сказки, хоровод мистических видений и жизненная драма – все смешалось в этом необычном сюжете. А главные роли в нем сыграли такие разные, но одинаково талантливые и яркие Тильда Суинтон и Идрис Эльба. По сюжету, лингвистка Алетея из Британии приезжает в Стамбул и находит в лавке старьевщика древнюю лампу с самым настоящим джинном.

Три тысячи лет желаний

Напряженный драматический боевик, который не должен остаться незамеченным любителями экшена и детективов. Джерард Батлер в роли страдающего брошенного мужа едет разводиться с женой, но на полпути благоверная внезапно исчезает. Вот только есть одна проблема: все вокруг считают, что это он сам похитил или убил женщину из мести за расставание.

Пропавшая

Российская авантюрная комедия с Павлом Табаковым и Данилой Козловским. Разочаровавшийся во взрослой жизни 30-летний Иван притворяется школьником, чтобы выиграть денежный приз у известного бизнесмена. Возможно, ничего принципиально нового в кинематографе этот проект и не сказал, зато он отлично подойдет, чтобы скоротать приятный вечерок после тяжелого дня.

Молодой человек

Брэд Питт – лучшая реклама для любого фильма. А здесь он, к тому же, мужественный, длинноволосый и вооруженный до зубов. «Быстрее пули» – это комедийный боевик об агенте-неудачнике, который оказывается в одном поезде с добрым десятком киллеров всех мастей. Посмотреть точно имеет смысл: можно и попереживать, и посмеяться. Да и рейтинг на международном агрегаторе у фильма неплохой – 7,3 балла.

Быстрее пули

Еще одна легкая и незамысловатая французская комедия, которая точно поднимет вам настроение. Венсан привык работать в своем уютном непыльном офисе. Однако его начальница Изабель пытается изобрести любой способ, чтобы избавиться от этого сотрудника. Причин для такой кары он не дает, поэтому она решает дать ему заведомо невыполнимое задание и отправляет его в командировку в амазонские джунгли. Искрометный юмор, увлекательные приключения и гарантированный приятный вечер у экрана.

Неувольняемый

Британо-американский триллер о подругах-экстремалках, застрявших вдвоем на 600-метровой высоте над пустыней. Фильм вышел на большие экраны в августе, однако у него уже есть вполне официальный цифровой релиз, который точно не оставит зрителей равнодушными. Особенно рекомендуется к просмотру любителям адреналина, острых ощущений и фильмов о выживании в тяжелых условиях.

Вышка

Расшифровывать название фильма не имеет смысла: едва ли кто-то в мире не знает имени легендарного музыканта Элвиса Пресли. Его биография до сих пор вызывает живой интерес, так что этот фильм обеспечил себе кассу задолго до выхода. Роль поп-звезды исполнил молодой талантливый актер Остин Батлер, который действительно имеет некоторое сходство с настоящим Элвисом. Кроме того, в фильм вошли настоящие песни исполнителя. Тем не менее, фильм будет интересен не только фанатам Пресли, ведь в нем есть драматическая линия, напряженные отношения и затягивающая атмосфера закулисья.