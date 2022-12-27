Объявлены номинанты на кинопремию «Золотой орел» по итогам 2022 года

За звание лучшего фильма года борются «Первый Оскар», «Сердце пармы», «Чемпион мира» и другие картины.

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов на кинопремию «Золотой орел» по итогам уходящего 2022 года.

Номинацию на премию за лучший фильм года получили пять картин: драма «Здоровый человек» Петра Тодоровского, военный фильм «Однажды в пустыне» Андрея Кравчука, исторический фильм «Первый Оскар» Сергея Мокрицкого, фэнтезийный боевик «Сердце пармы» Антона Мегердичева и биографическая драма «Чемпион мира» Алексея Сидорова. Помимо этого, Тодоровский и Сидоров также получили номинации на приз за лучшую режиссуру, которой также был удостоен Андрей Кравчук за свою историческую ленту «Петр I. Последний царь и первый император».

За звание лучшей российской актрисы года в кино борются Дарья Жовнер («Первый Оскар»), Ирина Старшенбаум («Здоровый человек»), Елена Ербакова («Сердце пармы»). Номинантами на премию за лучшую мужскую роль в фильме стали Иван Янковский («Чемпион мира»), Антон Момот («Первый Оскар») и Никита Ефремов («Здоровый человек»).

Номинации на приз за лучший телевизионное шоу года получили драмеди «Алиби», историческая драма «Елизавета» и комедия «Исправление и наказание». В категорию «Лучший сериал онлайн-платформ» прошли судебная драма «Ваша честь», историческая медицинская драма «Нулевой пациент» и детективный триллер «Художник».

Номинаций на звание лучшего российского неигрового фильма года были удостоены картины «Голоса Арктики», «Балабанов. Колокольня. Реквием» и «Фаза луны». На звание лучшего отечественного анимационного фильма года претендуют «Огурцы», «Синий лев» и «Финник».

Тожественная церемония вручения кинопремии «Золотой орел» пройдет 27 января следующего года.