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Киноафиша Новости Джеймс Ганн готовит фильм о Супермене, но Генри Кавилл к этой роли не вернется

Джеймс Ганн готовит фильм о Супермене, но Генри Кавилл к этой роли не вернется

15 декабря 2022 11:40
Джеймс Ганн готовит фильм о Супермене, но Генри Кавилл к этой роли не вернется

Возвращение Кавилла не вписывается в творческое видение нового руководства DC Studios.

Нынешний глава киновселенной DC Джеймс Ганн поделился информацией о новом фильме про Супермена. В октябре было объявлено, что вслед за своим камео в «Черном Адаме» Генри Кавилл должен полноценно вернуться к образу Человека из стали в новом сольном фильме, однако сбыться этому не суждено.

Причина заключается в концепции. Ганн лично занимается сценарием нового фильма. Выяснилось, что предстоящая картина будет посвящена молодости супергероя, хотя истории происхождения ждать не стоит. Новые боссы DC Studios в лице Ганна и Питера Сафрана провели с Кавиллом личную встречу, в рамках которой сообщили ему о своем решении. Артист с пониманием отнесся к ситуации и уже поделился этим со своими поклонниками:

«Я только что встретился с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном, и у меня печальные новости для всех вас. Я все же не вернусь к образу Супермена. В октябре студия сказала мне объявить о своем возвращении, но это было еще до их [Ганна и Сафрана] прихода. Эту новость трудно принять, но это жизнь. Произошла смена караула. Я это уважаю. Джеймсу и Питеру предстоит построить целую вселенную. Желаю им и всем, кто связан с новой вселенной, удачи и счастья».

Решение о возвращении Кавилла было принято при прежнем руководстве, так что новость месячной давности была правдой. Однако с приходом Ганна и Сафрана ситуацию изменилась. Несмотря на это, нынешние руководители обсудили с Кавиллом перспективы дальнейшего сотрудничества, но уже в рамках других проектов вселенной DC. Кроме того, СМИ сообщают, что Ганн и Сафран намерены привлечь к созданию новых фильмов DC Бена Аффлека, но не как актера, а в качестве режиссера.

Сейчас Ганн и Сафран разрабатывают многолетний план по развитию киновселенной DC. Ожидается, что подробности на этот счет появятся в январе 2023 года.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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