Джеймс Ганн о будущем киновселенной DC: «Не каждый останется довольным»

Вчера авторитетный ресурс The Hollywood Reporter опубликовал сенсационную статью, посвященную дальнейшему развитию киновселенной DC. В материале говорилось об отмене «Чудо-женщины 3», неопределенной судьбе Супермена в исполнении Генри Кавилла, а также о маловероятном сиквеле «Черного Адама», экранном будущем Аквамена, Флэша и Бэтмена. Суть сводилась к тому, что запущенная Заком Снайдером команда «Лиги справедливости» при новом руководстве Warner Bros. и DC Studios, скорее всего, отправится на покой.

Статья вызвала большой резонанс, из-за чего ситуацию пришлось разъяснять самому Джеймсу Ганну, который вместе с Питером Сафраном теперь отвечает за всю супергеройскую франшизу:

«Что касается вчерашней статьи The Hollywood Reporter, то часть из нее правда, другая часть — полуправда, а часть — совсем неправда. Что до остального, мы еще не решили, правда это или нет. Несмотря на то, что первый месяц в DC был очень плодотворным, на создание десятилетнего плана требуется время, а мы только в самом начале пути».

В заключение Ганн подчеркнул, что он понимает тот факт, что всем поклонникам не угодишь:

«Мы знаем, что не каждый останется довольным, но мы гарантируем, что все наши действия направлены на благо историй и персонажей DC».

По словам кинематографиста, многое еще не решено, поэтому более четкие ответы на животрепещущие вопросы он пока дать не может. Предполагается, что первые новости по десятилетнему плану появятся в январе.