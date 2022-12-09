Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятье: Разгадка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Джеймс Ганн о будущем киновселенной DC: «Не каждый останется довольным»

Джеймс Ганн о будущем киновселенной DC: «Не каждый останется довольным»

9 декабря 2022 13:03
Джеймс Ганн о будущем киновселенной DC: «Не каждый останется довольным»

Режиссер прокомментировал недавние новости, связанные с отменой «Чудо-женщины 3» и прочими проектами франшизы.

Вчера авторитетный ресурс The Hollywood Reporter опубликовал сенсационную статью, посвященную дальнейшему развитию киновселенной DC. В материале говорилось об отмене «Чудо-женщины 3», неопределенной судьбе Супермена в исполнении Генри Кавилла, а также о маловероятном сиквеле «Черного Адама», экранном будущем Аквамена, Флэша и Бэтмена. Суть сводилась к тому, что запущенная Заком Снайдером команда «Лиги справедливости» при новом руководстве Warner Bros. и DC Studios, скорее всего, отправится на покой.

Статья вызвала большой резонанс, из-за чего ситуацию пришлось разъяснять самому Джеймсу Ганну, который вместе с Питером Сафраном теперь отвечает за всю супергеройскую франшизу:

«Что касается вчерашней статьи The Hollywood Reporter, то часть из нее правда, другая часть — полуправда, а часть — совсем неправда. Что до остального, мы еще не решили, правда это или нет. Несмотря на то, что первый месяц в DC был очень плодотворным, на создание десятилетнего плана требуется время, а мы только в самом начале пути».

В заключение Ганн подчеркнул, что он понимает тот факт, что всем поклонникам не угодишь:

«Мы знаем, что не каждый останется довольным, но мы гарантируем, что все наши действия направлены на благо историй и персонажей DC».

По словам кинематографиста, многое еще не решено, поэтому более четкие ответы на животрепещущие вопросы он пока дать не может. Предполагается, что первые новости по десятилетнему плану появятся в январе.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство Читать далее 7 декабря 2022
Восход мрачной звезды: 7 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой  Восход мрачной звезды: 7 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой Читать далее 7 декабря 2022
Новая родня и новые враги: Киноафиша приглашает на показ первой серии второго сезона «Вампиров средней полосы» Новая родня и новые враги: Киноафиша приглашает на показ первой серии второго сезона «Вампиров средней полосы» Читать далее 6 декабря 2022
10 крутых пасхалок в «Уэнсдэй», которые вы могли не заметить 10 крутых пасхалок в «Уэнсдэй», которые вы могли не заметить Читать далее 8 декабря 2022
Тест: кто твой деймон? Тест: кто твой деймон? Читать далее 9 декабря 2022
Праздник к нам приходит: 5 сериалов, действие которых происходит в Рождество Праздник к нам приходит: 5 сериалов, действие которых происходит в Рождество Читать далее 10 декабря 2022
Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий Читать далее 8 декабря 2022
Тест: угадай известный фильм по зимнему кадру Тест: угадай известный фильм по зимнему кадру Читать далее 8 декабря 2022
Микротоки и не только: какие процедуры помогают Дженнифер Энистон выглядеть моложе Микротоки и не только: какие процедуры помогают Дженнифер Энистон выглядеть моложе Читать далее 9 декабря 2022
«Уэнсдэй» и не только: 7 главных фильмов и сериалов о семейке Аддамс «Уэнсдэй» и не только: 7 главных фильмов и сериалов о семейке Аддамс Читать далее 7 декабря 2022
Related video