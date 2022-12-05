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Киноафиша Новости Вышел трейлер второго сезона японского сериала «Алиса в Пограничье»

Вышел трейлер второго сезона японского сериала «Алиса в Пограничье»

5 декабря 2022 10:01
Вышел трейлер второго сезона японского сериала «Алиса в Пограничье»

Продолжение фантастического боевика об играх на выживание выйдет в конце этого декабря.

Netflix представил трейлер второго сезона японского фантастического боевика «Алиса в Пограничье». Главные роли в новых сериях вновь исполнили Кэнто Ямадзаки («Любовь — проблема для отаку»), Тао Цутия («Токийская соната»), Нидзиро Мураками («Бродяга Кэнсин: Начало») и Ая Асахина («Необъятный океан»).

Сериал основан на одноименной манге Харо Асо. В центре истории — молодой безработный игроман Рехей Арису (Ямадзаки), который вместе с двумя своими друзьями оказывается затянут в параллельную реальность. Там героям сообщают, что им предстоит участвовать в серии смертельных игр на выживание, после победы в каждой из которых им будет даваться передышка на несколько дней. Отказ участвовать в соревнованиях повлечет за собой мгновенную смерть.

В недавнем интервью Gamerbraves Ямадзаки подтвердил, что во втором сезоне сериала центральным персонажам предстоит столкнуться с новым злодеем — Пиковым королем. Он добавил, что они будут сражаться с его приспешниками по всему городу и что отношения двух главных героев, Рехея и Усаги (Цутия), станут только крепче. Судя по трейлеру, в сезоне также будет раскрыта предыстория некоторых действующих лиц.

Второй сезон «Алисы в Пограничье» выйдет на Netflix 22 декабря 2022 года.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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