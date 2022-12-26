Шоураннер «Ведьмака» уже знает, как закончится сериал

Шоураннер фэнтезийного сериала «Ведьмак» от Netflix Лорен Шмидт Хиссрик заявила, что создатели экранизации одноименной серии книг Анджея Сапковского уже в точности знают, как хотят завершить свой проект. В новом интервью для Collider она сказала:

«Я и мои руководители в Netflix поставили перед собой задачу всегда держать в голове точку, к которой мы хотим привести шоу к финалу. Когда вы начинаете просто писать истории, не зная, к чему они идут, вы рискуете заблудиться по пути. И да, я уже абсолютно точно знаю, чем закончится сериал. Кроме того, я знаю, чем и как закончится следующий сезон, и это очень захватывающе».

Также она объяснила, почему сериал местами отличается от книг Сапковского и почему фанатам не стоит ждать четкого повторения сюжета романов на экране:

«Я думаю, многие фанаты хотели бы, чтобы сюжет конкретного сезона повторял сюжет конкретной книги. Но мы не смогли реализовать такой подход на практике, потому что в книжной серии есть несколько романов, например, «Кровь эльфов», в которых просто не хватает чистого действия, чтобы превратить их в кино. Поэтому второй сезон частично основан на «Крови эльфов», частично на «Крещении огнем». Мы понимаем, что должны проявлять определенную гибкость в отношении того, как повествование в сериале соотносится с книгами».

Затем Хиссрик сказала, что пятый роман серии Сапковского под названием «Владычица озера» станет последней книгой, которая будет экранизирована в рамках основного шоу. На вопрос о том, смогут ли фанаты в будущем увидеть какие-либо смежные проекты во франшизе «Ведьмак», шоураннер ответила:

«Меня часто спрашивают о том, будем ли мы разрабатывать сиквелы, приквелы и спин-оффы. Я думаю, что в будущем зрители действительно смогут увидеть подобные проекты, потому что книги Сапковского во многих отношениях безграничны».

Последним проектом Netflix в рамках вселенной «Ведьмака» на данный момент является мини-сериал «Ведьмак: Происхождение». Его премьера состоялась 25 декабря.