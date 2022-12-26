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Киноафиша Новости Шоураннер «Ведьмака» уже знает, как закончится сериал

Шоураннер «Ведьмака» уже знает, как закончится сериал

26 декабря 2022 15:50
Шоураннер «Ведьмака» уже знает, как закончится сериал

По ее словам, создатели панируют закончить проект экранизацией книги «Владычица озера».

Шоураннер фэнтезийного сериала «Ведьмак» от Netflix Лорен Шмидт Хиссрик заявила, что создатели экранизации одноименной серии книг Анджея Сапковского уже в точности знают, как хотят завершить свой проект. В новом интервью для Collider она сказала:

«Я и мои руководители в Netflix поставили перед собой задачу всегда держать в голове точку, к которой мы хотим привести шоу к финалу. Когда вы начинаете просто писать истории, не зная, к чему они идут, вы рискуете заблудиться по пути. И да, я уже абсолютно точно знаю, чем закончится сериал. Кроме того, я знаю, чем и как закончится следующий сезон, и это очень захватывающе».

Также она объяснила, почему сериал местами отличается от книг Сапковского и почему фанатам не стоит ждать четкого повторения сюжета романов на экране:

«Я думаю, многие фанаты хотели бы, чтобы сюжет конкретного сезона повторял сюжет конкретной книги. Но мы не смогли реализовать такой подход на практике, потому что в книжной серии есть несколько романов, например, «Кровь эльфов», в которых просто не хватает чистого действия, чтобы превратить их в кино. Поэтому второй сезон частично основан на «Крови эльфов», частично на «Крещении огнем». Мы понимаем, что должны проявлять определенную гибкость в отношении того, как повествование в сериале соотносится с книгами».

Затем Хиссрик сказала, что пятый роман серии Сапковского под названием «Владычица озера» станет последней книгой, которая будет экранизирована в рамках основного шоу. На вопрос о том, смогут ли фанаты в будущем увидеть какие-либо смежные проекты во франшизе «Ведьмак», шоураннер ответила:

«Меня часто спрашивают о том, будем ли мы разрабатывать сиквелы, приквелы и спин-оффы. Я думаю, что в будущем зрители действительно смогут увидеть подобные проекты, потому что книги Сапковского во многих отношениях безграничны».

Последним проектом Netflix в рамках вселенной «Ведьмака» на данный момент является мини-сериал «Ведьмак: Происхождение». Его премьера состоялась 25 декабря.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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