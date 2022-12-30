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Киноафиша Новости Вышел русскоязычный трейлер ромкома «При чем тут любовь?» с Лили Джеймс и Шазадом Латифом

Вышел русскоязычный трейлер ромкома «При чем тут любовь?» с Лили Джеймс и Шазадом Латифом

30 декабря 2022 11:12
Вышел русскоязычный трейлер ромкома «При чем тут любовь?» с Лили Джеймс и Шазадом Латифом

Фильм о девушке, которая едет на свадьбу своего друга.

Российская прокатная компания «Вольга» представила дублированный трейлер британской романтической комедии «При чем тут любовь?». Главные роли в картине сыграли звезда «Пэм и Томми» Лили Джеймс и Шазад Латиф, которого в относительно скором времени можно будет увидеть в масштабном сериале Disney+ про Капитана Немо.

В центре повествования окажутся давние друзья Казим (Латиф) и Зои (Джеймс). У героев всегда были похожие понятия о любви и браке, но Зои уже много лет не может найти свою вторую половинку, а Казим внезапно сообщает о планах жениться на совершенно незнакомой девушке, которую ему нашли родители. Ошеломленная такими новостями, Зои решает отправиться вместе со своим приятелем из Лондона в путешествие в Пакистан на его большую свадьбу. В процессе она попытается снять свой первый фильм и разобраться в себе.

Снял фильм режиссер Шекхар Капур («Елизавета», «Золотой век»), а сценарий написала продюсер Джемайма Кхан («Американская история преступлений»). В остальной актерский состав вошли Эмма Томпсон, Тадж Атвал, Азим Чодри, Саджал Али, Оливер Крис, Бен Эшенден, Ношин Феникс, Шабана Азми и Никкита Чадха.

«При чем тут любовь?» выходит в отечественный прокат 9 февраля 2023 года.

Фото: StudioCanal
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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