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Киноафиша Новости По словам Чарли Кокса, новый «Сорвиголова» будет менее мрачным, чем оригинальный сериал

По словам Чарли Кокса, новый «Сорвиголова» будет менее мрачным, чем оригинальный сериал

23 декабря 2022 11:12
По словам Чарли Кокса, новый «Сорвиголова» будет менее мрачным, чем оригинальный сериал

Актер считает, что такой подход позволит привлечь к сериалу более молодую аудиторию.

Чарли Кокс поделился сведениями о будущем своего персонажа Мэтта Мердока/Сорвиголовы в кинематографической вселенной Marvel. В новом интервью для NME актер подтвердил, что практически весь следующий год будет работать на съемках сольного сериала о Сорвиголове под названием «Сорвиголова: Рожденный заново»:

«Мне сказали: «Мы собираемся снимать сериал в 2023 году». Я сказал: «Отлично, когда именно?» Они ответили: «Весь 2023 год». Я начну сниматься в феврале и закончу только в декабре».

Таким образом, съемки сериала займут у актера 11 месяцев. Первый сезон будет состоять из 18 серий, что сделает этот проект самым объемным шоу Marvel на Disney+. Кокс предполагает, что такой большой хронометраж связан с композицией будущего сериала:

«Я буду очень рад узнать, почему они выбрали именно 18 серий. Мне кажется, это связано с тем, что этот сериал будет похож на олдскульные процедурные драмы. Он не обязательно будет состоять из набора самостоятельных дел Мердока, но мы углубляемся в этого персонажа и увидим его жизнь с разных сторон. Если все сделать правильно, то получится очень интересная концепция».

Еще с момента анонса появления Сорвиголовы во вселенной Marvel многих фанатов волновал вопрос о том, сохранит ли этот персонаж свою фирменную жестокость. Предыдущий сольный проект о Мердоке, состоящий из трех сезонов сериал от Netflix, главную роль в котором также исполнил Кокс, получил признание фанатов героя в том числе благодаря своей бескомпромиссной брутальности. По мнению актера, будущее шоу все же будет менее кровавым, чем оригинальный «Сорвиголова», однако это лишь позволит привлечь более широкую аудиторию:

«Я считаю, что истории об этом персонаже лучше всего работают тогда, когда они ориентированы на более зрелую аудиторию. Что-то мне подсказывает, что наш новый сериал будет мрачным, но, вероятно, все же не таким кровавым, как проект Netflix. Я бы хотел сказать фанатам, которые надеются, что мы просто повторим то, что делали раньше: мы это уже сделали. Давайте возьмем успешные элементы из старого шоу и попытаемся их расширить? Можем ли мы привлечь немного более молодую аудиторию к этому сериалу, не растеряв то, что мы наработали ранее?»

«Сорвиголова: Рожденный заново» выйдет на Disney+ не раньше 2024 года.

Фото: Marvel Studios
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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