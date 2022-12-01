Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи»

Сериалы

21 декабря, Netflix

Что это:

Продолжение сериала о модной американке-маркетологе в Париже.

Сюжет:

В новом сезоне Эмили предстоит сделать выбор между двумя молодыми людьми. Первый — француз Габриэль, красавчик-шеф-повар, который живет по соседству и то сходится, то расходится со своей девушкой Камиль. В него Эмили влюбилась почти сразу по приезде в Париж. А второй — британец Альфи, который готов составить ему достойную конкуренцию. И это не единственный выбор, поджидающий героиню. На работе ей тоже придется принимать решение, ведь ее босс Сильвия уходит из рекламной фирмы и открывает свое агентство.

В титрах:

В одном из наиболее удачных шоу Даррена Стара после его же «Секса в большом городе» главную роль играет Лили Коллинз. В роли Альфи, персонажа, столь быстро ставшего любимцем фанаток сериала, — Люсьен Лависконт. С нарядами в шоу по-прежнему помогает Патриция Филд, которая занималась костюмами на «Сексе в большом городе».

Эмили в Париже, 3-й сезон

13 декабря, START

Что это:

Возвращение домашних вампиров с душевным юмором и новой детективной историей.

Сюжет:

Еще одно лето в Смоленке. В семье деда Славы прибыло: теперь с вампирами живет девочка Мила, которая стала свидетельницей жуткого преступления. Кроме того, в городе появляются следователь, новый Хранитель и новые вампиры. И последние вовсе не такие безобидные как дед и его домочадцы.

В титрах:

Помимо постоянных Юрия Стоянова, Артема Ткаченко и Ольги Медынич на экране появятся Лукерья Ильяшенко и Дмитрий Лысенков. Украинскую актрису Екатерину Кузнецову заменила в роли Аннушки Анастасия Стежко («Полицейский с Рублевки»). Шоураннер тот же — Алексей Акимов.

Вампиры средней полосы, 2-й сезон

5 декабря, HBO

Что это:

Финал захватывающего фэнтези на основе известной книжной трилогии.

Сюжет:

Заключительный сезон шоу по последней из книг Филипа Пулмана «Янтарный телескоп» хотели разделить на две части, но в итоге он все-таки выходит концентрированно. За восемь серий героям предстоит спасти магический мир, над которым нависла мрачная угроза в предыдущих частях. Лорд Азриэл стягивает силы, чтобы атаковать ангела Властителя. Для победы ему понадобятся обладатель чудесного ножа Уилл и его дочь Лира, за которой Магистериум посылает убийцу-священника. Тем временем Уилл и Лира отправляются в страну мертвых, где надеются отыскать друга и вернуть его в мир живых.

В титрах:

Главную роль девочки из Оксфорда, попавшей в параллельные миры, исполнила Дафни Кин (открытие «Логана»). Ее отца, исследователя волшебной Пыли лорда Азриэла, играет Джеймс МакЭвой, а ее мать — Рут Уилсон. Шоураннеры по-прежнему — одна из самых успешных английских телепродюсеров Джейн Трантер («Наследники») и Дэн МакКаллок.

Адреналин зашкаливает: 5 новых американских боевиков, которые вам стоит посмотреть

Темные начала, 3-й сезон

25 декабря, Netflix

Что это:

Промежуточный приквел к сериалу «Ведьмак» для того, чтобы скрасить ожидание нового сезона шоу.

Сюжет:ё В четырехсерийном мини-сериале «Происхождение» расскажут о событиях накануне Сопряжения сфер. В то время, за 1200 лет до Геральта из Ривии, ведьмаки и монстры только начинали появляться. Центральной фигурой сюжета станет самый первый ведьмак. По слухам рассказ за кадром как связующее звено между временем Геральта и древней эпохой будет вести Лютик.

В титрах:

Главный козырь мини-сериала — Мишель Йео, которая после «Все везде и сразу» вышла на новый карьерный взлет. Она играет эльфийку-странницу Скиану, ищущую меч, похищенный у ее племени. Шоураннером проекта выступил Деклан Де Барра, работавший над оригинальным сериалом «Ведьмак» и «Древними» канала CW.

Ведьмак: Происхождение

18 декабря, Paramount +

Что это:

Второй приквел крепкого вестерна «Йеллоустоун» со звездным кастом.

Сюжет:

По временной шкале новый сериал, рассчитанный на два сезона, следует сразу за приквелом «1883», который и начал рассказывать историю рода Даттонов. В штате Монтана, на священном для семейства ранчо «Йеллоустоун» еще одно поколение Даттонов столкнется с вызовами времени: Великой депрессией, продолжающимся сухим законом, эпидемией скота и бандитами Дикого Запада.

В титрах:

Вселенная Тейлора Шеридана обрастает новыми подробностями с кастом, мимо которого сложно пройти мимо. Харрисон Форд в роли патриарха семьи, Хелен Миррен в роли его жесткой и непримиримой супруги. Властного антагониста Дональда Уитфилда играет четвертый Бонд Тимоти Далтон.

1923

2 декабря, Apple TV+

Что это:

Гэри Олдман шутит, ворчит и распутывает новый клубок шпионских тайн.

Сюжет:

Специальный отдел, куда MI5 отправляет своих сотрудников за мелкие проступки ворошить бумажки и помирать со скуки, снова получает шанс заняться настоящей оперативной работой. На этот раз вместе со своим начальником Джексоном Лэмбом «медленные лошади» должны будут разобраться в загадочной смерти старого агента разведки, владевшего секретной информацией, связанной с Холодной войной. В сюжете также фигурируют государственная измена, погони, покушения и прочие радости шпионского триллера.

В титрах:

В главной роли ­— Гэри Олдман. Кристин Скотт Томас по-прежнему играет холодную начальницу MI5, а Джек Лауден — внука крупного спецслужбиста, который в первом сезоне унизительно был отправлен в «Слау Хаус». Все шесть новых эпизодов по книжке «Мертвые львы» Мика Херрона поставил Джереми Лавринг («Доктор Фостер»).

Медленные лошади (2-й сезон)

Фильмы онлайн

23 декабря, Netflix

Что это: Самый ожидаемый детектив декабря.

Сюжет:

В этот раз интригующая тайна застанет детектива Бенуа Блана на острове Стеклянная луковица, куда миллиардер Майлз Брон приглашает своих старых друзей. Хозяин виллы объявляет гостям, что приготовил для них развлечение. Вечером произойдет его «убийство». Пока он будет в отлучке, собравшимся предлагается вычислить преступника по хай-тек подсказкам, которые магнат оставил на острове. Однако игра, затеянная Броном, выходит из-под контроля. Тут за дело берется Бенуа Блан.

В титрах:

Сиквел популярного фильма снял Райан Джонсон. В касте, помимо Дэниела Крэйга, также Эдвард Нортон, Жанель Моне, Дэйв Батиста, Кейт Хадсон и другие.

Достать ножи 2: Стеклянная луковица

9 декабря, Apple TV+

Что это:

Проект с Уиллом Смитом, которому угрожает культура отмены.

Сюжет:

Историческая драма рассказывает о рабе, который сбегает с плантации на Юге, в штате Луизиана, где его до полусмерти избивали хозяева. Преследуемый охотниками за головами, он пробирается через всю страну на Север, где примыкает к рядам союзной армии. Сценарий основан на реальных событиях, случившихся с Гордоном, рабом, чья фотография с изувеченной от ударов хлыста спиной облетела мир в 60-е годы XIX века.

В титрах:

Уилл Смит в фильме Антуана Фукуа («Тренировочный день») играет главную роль. Наиграл он, судя по первым отзывам, на «Оскар», но теперь актеру не до этого. Он готовится сделать все возможное, чтобы картина просто не затонула на фоне инцидента с его пощечиной Крису Року на прошлой церемонии награждения Академии.

Освобождение

9 декабря, Netflix

Что это:

Переосмысление итальянской сказки знаменитым режиссером.

Сюжет:

Мексиканский режиссер представляет свое видение популярной истории про деревянную куклу, которая хотела стать настоящим мальчиком. С оригинальной сказкой Коллоди у новой версии мало общего, а вот сравнения фильма с «Франкенштейном» проскальзывали даже у самого дель Торо. Действие происходит в 30-е годы, когда в Италии расцветает фашистcкий режим. Пиноккио предстоит выяснить, кто он на самом деле, найти свое место в этом мире.

В титрах:

Кукольную анимацию Гильермо дель Торо создавал совместно с Марком Густафсоном («Бесподобный мистер Фокс»). Главного героя озвучивает новичок Грегори Манн, папу Джепетто — Дэвид Брэдли, или мистер Филч из «Гарри Поттера». Также в касте озвучки Юэн МакГрегор, Кейт Бланшетт и Кристоф Вальц.

Пиноккио Гильермо дель Торо

16 декабря, Netflix

Что это:

Один из главных провалов Венецианского кинофестиваля (который на поверку может оказаться лучше критических отзывов).

Сюжет:

Известный журналист и документалист Сильверио, который долгое время работал в Америке, возвращается в родную Мексику. Там его застает новость о том, что он получил престижную премию. Сильверио было собрался вернуться в солнечный Лос-Анджелес, но вдруг оказался в каком-то другом измерении, куда начинают проникать артефакты из истории его страны и вообще происходит что-то странное. Так, например, герой получает возможность пообщаться с конкистадором Эрнаном Кортесом и прокатиться на поезде затопленного метрополитена.

В титрах:

Во многом личную картину снял режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту («Бёрдмэн»). Главную роль в ней исполнил Даниэль Хименес Качо («Зама»).

Бардо

30 декабря, Netflix

Что это:

Драмеди из конкурса Венецианского фестиваля.

Сюжет:

1980 годы. Главный герой — профессор гитлероведения Джек, который, столкнувшись с экологической катастрофой, решает уехать из города вместе с женой Бабеттой и четырьмя детьми. Несчастье заставляет обычно циничного супруга периодически задумываться о жизни, смерти, счастье и любви.

В титрах:

Фильм по сатирическому роману Дона ДеЛилло поставил Ноа Баумбак («Брачная история»). Пару главных героев сыграли Адам Драйвер и Грета Гервиг. Также в касте Дон Чидл («Мстители: Финал») и Джоди Тёрнер-Смит («Анна Болейн»). В саундтреке неожиданно — новый трек LCD Soundsystem.

Белый шум

2 декабря, в Сети

Что это:

Фильм с Тильдой Суинтон и призраками в фамильном доме.

Сюжет:

Режиссер Джули и ее мать Розалинд приезжают в старый отель, который когда-то принадлежал их семье. По мере того, как пространство их бывшего дома рождает одну за другой загадки, влияющие на их память, женщины разговаривают о непростых отношениях, которые сложились между ними.

В титрах:

Тильда Суинтон играет сразу две главные роли. Режиссером авторской картины выступила Джоанна Хогг, превознесенная критикой за картину «Сувенир», где играла дочь Тильды Онор Суинтон-Бирн.

Вечная дочь

В прокате

1 декабря

Что это:

Комедийный победитель Каннского кинофестиваля.

Сюжет:

На роскошном круизном лайнере собираются богатые пассажиры: здесь и русский олигарх с женой, и британский бизнесмен, чьи компании производят оружие, и гений цифровых технологий. Вместе с ними плывет парочка моделей, помешанных на соцсетях. Ведет судно капитан-коммунист. Неожиданно корабль терпит крушение. На острове, где главная цель — выжить, в цене оказываются не набитый кошелек, а совсем другие вещи.

В титрах:

Поставил картину шведский режиссер Рубен Эстлунд. Предыдущий его фильм «Квадрат» тоже взял Золотую пальмовую ветвь. Одну из ролей исполнил Вуди Харрельсон.

Треугольник печали

8 декабря

Что это:

Дебют молодого российского режиссера о Янке Дягилевой.

Сюжет:

Один воображаемый день из жизни культовой советской рок-певицы Янки Дягилевой, которая утонула в лесной реке при невыясненных обстоятельствах. За эти сутки она успеет повидаться и поговорить со многими людьми, в том числе с уже покинувшими мир. В ее руках диктофон, в голове смятение. Как же она оказалась в лесу, где оборвалась ее жизнь?

В титрах:

Фильм снял выпускник Московской школы нового кино Игорь Поплаухин. Несколько лет назад он взял награду в параллельной программе Канн Cinefondation за свой студенческий фильм «Календарь». И тогда, и сейчас оператором выступил Евгений Родин. Главную роль исполнила Кира Пиевская. Это ее первая роль в полнометражном фильме.

На тебе сошёлся клином белый свет

29 декабря

Что это:

Изысканный триллер с соблазнительной французской актрисой.

Сюжет:

Джудит ведет двойную жизнь, по полгода проводя то во Франции, то в Швейцарии. У нее два мужа, две семьи. Обоим она лжет о своей работе и пользуется разными именами. Однажды правда начинает понемногу просачиваться, давая сбои в выстроенных придуманных жизнях женщины, заставляя ее раскрыть обман.

В титрах:

Картину, премьера которой состоялась на прошлогоднем Венецианском кинофестивале, снял французский постановщик Антуан Барро. Главную роль исполняет притягательная Виржини Эфира. Ее актерскую работу высоко оценила критика, а сам фильм назвали ритмичным и держащим в напряжении.

Двойной обман Мадлен Коллинз

8 декабря

Что это:

Тонкий дебют студента-сокуровца о прошлом, которое обретает голос.

Сюжет:

Два звукооператора приезжают в Забайкалье, чтобы набрать нужного материала для фильма. Записывать шумы они собираются в глубоком горном ущелье. Но слышат они нечто необычное. На месте все, что казалось им давно умершим, начинает отзываться, проявлять себя в звуках. Включив записи, молодые люди понимают, что те волны, которые удалось поймать их аппаратуре, подтверждают то, что они сами слышали в ущелье.

В титрах:

Режиссером выступил Сергей Кальварский, ученик Александра Сокурова в Санкт-Петербургской мастерской режиссуры. В фильме снялись молодые актеры Иван Решетняк и Александр Чубинец.

Волнами

22 декабря

Что это:

Предновогоднее комбо российского мейнстрима.

Сюжет:

В недалеком будущем подросток Лера за несколько секунд до падения метеорита на Землю получает от своего отца-космонавта предупредительный звонок. Ей удается спастись, и отец обещает помочь ей выбраться из опасной территории и попасть к матери, с космической станции запустив программу слежения за дочерью.

В титрах:

Катастрофу, надзирающий и спасительный космос, тему семейную сплавляет в своем новом фильме режиссер Дмитрий Киселев («Время первых»). Картина с неплохим для конца года названием очевидно претендует на прокатный хит. В главной роли Вероника Устимова, отца ее героини играет Анатолий Белый, а мать — Дарья Мороз.