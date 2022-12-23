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Киноафиша Новости Мировые сборы «Аватара: Путь воды» достигли $600 млн

Мировые сборы «Аватара: Путь воды» достигли $600 млн

23 декабря 2022 14:07
Мировые сборы «Аватара: Путь воды» достигли $600 млн

В некоторых странах наблюдается прирост кассы.

«Аватар: Путь воды» продолжает свое грандиозное экранное шествие, собирая по сотне миллионов в день. Через сутки после покорения $500-миллионного барьера новой картине Джеймса Кэмерона покорилась планка в $600 млн. За шесть дней на больших экранах грандиозный блокбастер довел свои сборы в США до $183 млн, что с $426,8 млн, полученными за восемь дней международного кинопроката, суммарно составляет $609,8 млн.

Интерес к ленте продолжает держаться на высоком уровне, а на некоторых крупных кинорынках даже наблюдается прирост — во Франции, неделю назад смотревшей всей страной чемпионат мира по футболу, выручка возросла на целых 64%. Также увеличение кассы наблюдается в Германии.

Сейчас в десятку самых прибыльных локаций — после США — входят Китай ($70,5 млн), где из-за пандемии сиквел потерял примерно половину площадок, а также Франция ($37 млн), Южная Корея ($32,1 млн), Индия ($26,5 млн), Германия ($26,1 млн), Великобритания ($21,6 млн), Мексика ($19,4 млн), Австралия ($15,8 млн), Италия ($13,8 млн) и Бразилия ($12,9 млн).

Что касается национального бокс-офиса, то в США «Путь воды» показал лучший прирост вторника среди релизов 2022 года, тогда как сборы в среду слегка уступают рекорду авиационного экшена «Топ Ган: Мэверик». Все это свидетельствует о хорошей выносливости, поэтому за рождественский уик-энд «Аватару 2» прогнозируют теперь выручку в диапазоне от $90 млн до $100 млн.

Фото: 20th Century Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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