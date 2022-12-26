До конца года «Аватар: Путь воды» должен заработать более $1 млрд

«Аватар: Путь воды» продолжает свое грандиозное шествие по мировым экранам и, учитывая нынешнюю динамику кассовых сборов, покорение миллиардного рубежа состоится еще до начала нового года. За десть дней в кинотеатрах масштабный научно-фантастический долгострой Джеймса Кэмерона уже имеет в своем активе $253,7 млн в Северной Америке и $601,7 млн в остальном мире, что суммарно составляет $855,4 млн. Штурм заветного барьера с девятью нулями должен состояться в ближайшие дни. В 2022 году данное достижение удалось лишь двум кинопроектам — авиационному боевику «Топ Ган: Мэверик» и «Миру Юрского периода: Господство».

В целом же, чтобы подступиться к оригинальному «Аватару», по сей день являющемуся самым кассовым фильмом в истории кино, сиквелу предстоит пройти еще достаточно длинный путь. Нынешние реалии этому не способствуют. Помимо того, что «Путь воды» остался без российского проката, где исходная лента заработала $116 млн, фильм столкнулся с до сих пор напоминающей о себе пандемией коронавируса. Из-за этого на территории Китая проект Кэмерона потерял больше половины от прогнозируемой кассы, но в других странах прокат идет вполне достойно — на второй неделе некоторые кинорынки даже демонстрируют прирост.

В Северной Америке же все неоднозначно. Главная причина — ударившие по американцам экстремальные холода. Обрушившаяся на многие регионы США непогода нанесла «Пути воды» довольно мощный урон, из-за чего сборы в сравнении с дебютным уик-эндом обрушились на -58,2%. На данный момент в активе картины будет уже в районе $280 млн. В отличие от большинства крупных релизов, «Аватар 2» достойно собирает не только по выходным, но и в будние дни, что свидетельствует о стойкости. Аналитики бокс-офиса по-прежнему уверены, что в ближайшее время ситуация более-менее выправится. Это не короткий спринт, как с кинокомиксами Marvel Studios, которые собирают свою основную выручку за первые недели, а марафон.