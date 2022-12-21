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Киноафиша Новости Еще попытка? Джеймс Кэмерон сообщил, что ведутся дискуссии о перезапуске «Терминатора»

Еще попытка? Джеймс Кэмерон сообщил, что ведутся дискуссии о перезапуске «Терминатора»

21 декабря 2022 12:33
Еще попытка? Джеймс Кэмерон сообщил, что ведутся дискуссии о перезапуске «Терминатора»

Режиссер сказал, что в следующем фильме он хочет сместить акцент на искусственный интеллект.

Джеймс Кэмерон поделился новостью о том, что он ведет переговоры о создании очередного перезапуска франшизы «Терминатор». Во время своего недавнего выступления в подкасте Smartless режиссер сказал:

«Если бы я снял еще одну часть «Терминатора» или, возможно, попытался бы снова перезапустить эту франшизу, а такой проект сейчас обсуждается, но еще ничего не решено, я бы посвятил новый фильм искусственному интеллекту, а не просто сошедшим с ума плохим роботам».

Серия «Терминатор» ведет свою историю еще с 1984 года. Хотя первые ее части принесли своим создателям значительную финансовую прибыль, в последние годы франшиза переживает один финансовый провал за другим. Например, фильм «Терминатор: Темные судьбы», снятый режиссером Тимом Миллером («Дэдпул») по сценарию самого Кэмерона, собрал в мировом прокате всего $261 млн при бюджете в $185 млн. По словам Кэмерона, причина провала картины кроется в банальной старости его главных звезд в лице Линды Хэмилтон и Арнольда Шварценеггера:

«Я думаю, что фильм мог бы выжить в прокате, если бы в нем была только Линда или только Арнольд. Но когда Линда и Арнольд появились в нем вместе... Понимаете, ей за 60 лет, ему за 70. Этот фильм просто перестал быть вашим «Терминатором». Это даже не «Терминатор» вашего отца, это «Терминатор» вашего дедушки. Но мы не увидели этой проблемы на съемках. Нам это нравилось, мы думали, что это будет круто смотреться».

Кэмерон является режиссером и соавтором сценария первых двух частей «Терминатора», которые получили широкое признание как одни из величайших боевиков в истории кино. Он не принимал участие в разработке «Терминатора 3: Восстание машин», «Терминатора: Да придет спаситель» и «Терминатора: Генезис», каждый из которых был разгромлен критиками. «Терминатор: Темные судьбы» же, несмотря на свой финансовый провал, в основном получил от прессы положительные отзывы.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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