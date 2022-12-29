Стрим-сервис «Амедиатека» опубликовал список своих самых популярных сериалов за 2022 год

Российский онлайн-кинотеатр «Амедиатека» составил традиционный список из самых популярных сериалов уходящего года. Десятку лидеров возглавил нашумевший фэнтезийный блокбастер о семействе Таргариенов «Дом Дракона», являющийся приквелом знаменитой «Игры престолов».

На втором месте расположилась сверхпопулярная молодежная драма с Зендеей «Эйфория», чей второй сезон вышел в начале 2022 года. Тройку лидеров замкнула многосерийная комедия «И просто так» — ностальгический сиквел «Секса в большом городе». Что примечательно, оригинальное шоу, как и «Игра престолов», расположились на пятом и, соответственно, четвертом месте списка.

Полный топ-10 выглядит следующим образом:

«Дом Дракона»; «Эйфория»; «И просто так»; «Игра престолов»; «Секс в большом городе»; «Миллиарды»; «Убивая Еву»; «Мир Дикого Запада»; «Позолоченный век»; «Белый лотос».

В прошлом году подборку из наиболее просматриваемых проектов видеосервиса по суммарному времени возглавил сериал с Кейт Уинслет «Мейр из Исттауна», а далее расположились «Душегубы», «И просто так», «Белый лотос», «Сплетница», «Обломки», «Сцены из супружеской жизни», «Чепелуэйт», «Декстер: Новая кровь» и «Невероятные».