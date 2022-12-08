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Киноафиша Новости Живая кукла бунтует и убивает в новом трейлере хоррора «М3ГАН»

Живая кукла бунтует и убивает в новом трейлере хоррора «М3ГАН»

8 декабря 2022 11:04
Живая кукла бунтует и убивает в новом трейлере хоррора «М3ГАН»

Продюсером и сценаристом фильма выступил создатель франшиз «Пила», «Астрал» и «Заклятие» Джеймс Ван.

Кинокомпания Universal Pictures выпустила новый трейлер хоррора «М3ГАН». Главные роли в фильме сыграли Эллисон Уильямс («Прочь»), Виолет Макгроу («Доктор Сон»), Ронни Чиэн («Короче говоря»), Дженна Дэвис («Бесконечный поезд») и Эми Дональд («Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»).

По сюжету, инженер Джемма (Уильямс), участвующая в разработке роботизированной детской куклы следующего поколения под кодовым названием М3ГАН (сыграна Дональд, озвучена Дэвис), получает опеку над своей осиротевшей племянницей Кэди (Макгроу). Желая хоть как-то скрасить омраченную печалью жизнь ребенка, Джемма знакомит Кэди с М3ГАН, и поручает своему изобретению защищать племянницу от любого физического и эмоционального вреда. По началу кажется, что девочки стали отличными подругами, но чем больше времени они проводят вместе, тем более пугающе начинает вести себя М3ГАН.

Режиссером фильма ужасов стал Джерард Джонстоун, ранее работавший над сериалами «Царь обезьян: Новые легенды», «Тэрри Тэо» и картиной «Привязанные к дому». Одним из продюсеров ленты выступил Джеймс Ван, знаменитый мастер жанра хоррор, создавший франшизы «Пила», «Астрал» и «Заклятие». Ван также написал сценарий «М3ГАН» в соавторстве с Акелой Купер («Злое»).

Премьера «М3ГАН» состоится 6 января 2023 года.

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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