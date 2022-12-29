«Топ Ган: Мэверик» установил новый рекорд стрим-сервиса Paramount+

Авиационный блокбастер «Топ Ган: Мэверик» продолжает устанавливать рекорды. Военный боевик с Томом Крузом уже стал самым кассовым фильмов уходящего года, заработав в кинотеатрах почти $1,5 млрд, а теперь лента возглавила топ просмотров видеосервиса Paramount+.

Спустя три дня после цифрового релиза, картина стала самой просматриваемой новинкой стриминговой платформы, на целых 60% превзойдя результат прошлого лидера — «Соника 2 в кино». Кроме того, суперхит Джозефа Косински возродил интерес к оригинальной ленте Тони Скотта 1986 года — показатели «Лучшего стрелка» возросли почти на 400%. Вместе с этим пользователи стрим-сервиса начали активно пересматривать фильмы из шпионской франшизы Круза «Миссия: невыполнима» — прирост на 140%.

Ниже приведен комментарий Брайана Роббинса, главы киностудии Paramount Pictures. Управленец воодушевленно отметил верность выбранной стратегии по использованию стриминга:

«Ошеломляющие успехи этого фильма в кинотеатрах, в цифровом формате, а теперь еще и на потоковом сервисе являются неоспоримым доказательством мощи мультиплатформенной стратегии Paramount».

Помимо того, что лента получила массу хвалебных отзывов и стала самым кассовым фильмом 2022 года, а также в карьере Круза, она является и наиболее коммерчески успешной картиной для кинокомпании. Ни один из проектов студии еще не собирал в прокате такие деньги.