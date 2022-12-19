Джеймс Ван готовит хоррор-сериал по книге Роберта Маккаммона «Кусака»

Создатель вселенной «Заклятия» Джеймс Ван работает еще над одним примечательным проектом. Как переадет Collider, кинематографист спродюсирует многосерийный мистический триллер по хоррор-роману Роберта Маккаммона «Кусака». Шоу выйдет на стрим-сервисе Peacock. Анонс состоялся еще весной, но теперь проект запущен официально.

Оригинальная книга, опубликованная в 1988 году, стала бестселлером по версии издания The New York Times. Роман повествует о событиях одного ненастного дня в захолустном техасском городке. Межрасовая напряженность, царящий бандитизм и экономическая разруха накаляют обстановку в этом месте до критической точки, но вскоре появляется более серьезная проблема. Над жителями нависает опасность в виде инопланетного корабля, потерпевшего крушение неподалеку от города. На космолайнере перевозили нечто ужасающее и таинственное, поэтому теперь группе главных героев предстоит объединиться перед лицом общей угрозы.

Над адаптацией литературного первоисточника работает сценарист сериалов «Йеллоустоун» и «Шериф» Йен МакКаллок. Режиссурой пилотной серии займется Ивэн Кац («Призраки усадьбы Блай»). Вместе с Ваном оба выступают в качестве исполнительных продюсеров. Все стороны воодушевлены материалом и надеются создать настоящий хит.