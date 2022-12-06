Появились дублированные трейлеры «Стражей Галактики 3» и «Индианы Джонса 5»

Казахстанская компания Meloman Entertainment презентовала дублированные трейлеры сразу двух крупных блокбастеров Disney — «Индианы Джонса и Часы судьбы» и «Стражей Галактики. Часть 3». Оригинальные версии роликов показали в конце прошлой недели в рамках фестиваля Comic Con Experience в Сан-Паулу.

Основное действие новых приключений легендарного археолога развернется 1969 году и будет происходить на фоне знаменитого соперничества между США и СССР по освоению космоса. Персонаж Харрисона Форда вновь столкнется с нацистам, которые под прикрытием помогают американцам в высадке на Луну, но у них, разумеется, гораздо более коварные цели. Помогать главному герою в противостоянии с давним врагом будет его крестная дочка в исполнении Фиби Уоллер-Бридж.

В продолжении кинокомикса Marvel Studios Питер Квилл (Крис Пратт) продолжит переживать смерть Гаморы (Зои Солдана), погибшей во время противостояния с Таносом (Джош Бролин). В заключительной главе трилогии ему предстоит еще сильнее сплотиться со своей командой для самой опасной и эмоциональной миссии, исход которой может привести к концу Стражей. Героям предстоит битва с Высшим Эволюционером (Чаквуди Ивуджи). Во время столкновения с новым грозным злодеем защитники вселенной узнают много нового об одном из своих, а также повстречают альтернативную Гамору, которая теперь работает на Опусташителей.

«Индиана Джонс и Часы судьбы» выходит в прокат 30 июня, а триквел «Стражей Галактики» немного раньше — 5 мая 2023 года.