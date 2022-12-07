Кристиан Бэйл и другие: герои готического триллера «Всевидящее око» получили персональные постеры

Мрачный детектив о поисках маньяка выходит на Netflix менее чем через месяц.

Потоковый сервис Netflix представил линейку постеров многообещающего готического триллера «Всевидящее око», посвященную центральным действующим лицами. На плакатах запечатлены герои Кристиана Бэйла, Гарри Меллинга, Джиллиан Андерсон, Люси Бойнтон и Роберта Дювалла.

Действие развернется в 30-х годах XIX века, а в центре событий окажется разочаровавшийся в жизни частный детектив Август Лэндор (Бэйл). Сыщик берется за расследование убийства, произошедшего в Вест-Пойнтскаой военной академии США. Деликатно решить задачу не получается, потому что все вовлеченные в историю люди хранят молчание, но помочь Лэндору соглашается немного странный молодой человек по имени Эдгар Аллан По (Меллинг). Вместе персонажи погрузятся в самое сердце тьмы.

В основу картины лег одноименный роман Луиса Байарда. Сценаристом и режиссером выступает Скотт Купер, для которого это уже третий совместный проект с Бэйлом после «Недругов» и «Из пекла». В остальной каст вошли Тоби Джонс, Шарлотта Генсбур, Тимоти Сполл, Фред Хехингер, Гарри Лоути и Хэдли Робинсон.

Как и многие амбициозные фильмы Netflix, «Всевидящее око» получит ограниченный кинотеатральный релиз, который намечен на 23 декабря. Премьера на стриминге состоится 6 января 2023 года.