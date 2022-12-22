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Киноафиша Новости Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» получит российскую адаптацию

Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» получит российскую адаптацию

22 декабря 2022 16:30
Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» получит российскую адаптацию

Производством проекта занимаются создатели «Беспринципных».

Согласно сообщению информационного агентства ТАСС, кинокомпания «Медиаслово» планирует выпустить российскую адаптацию популярного турецкого мелодраматического сериала «Постучись в мою дверь». Проект разрабатывается в сотрудничестве с медиа-холдингом «Газпром-медиа» и стриминговым сервисом Okko.

По словам генерального продюсера компании Данилы Шарапова, российская адаптация будет отличаться от оригинала не только актерским составом и локациями (местом действия станет Москва), но и некоторыми сюжетными моментами. При этом создатели постараются максимально сохранить общую притягательность и драматургию «Постучись в мою дверь», за которые этот сериал высоко оценили зрители по всему миру.

Компания «Медиаслово» занималась созданием таких популярных отечественных сериалов, как «Беспринципные», «Обоюдное согласие» и «The Телки»

Сериал «Постучись в мою дверь» выходил на турецком телевидении с 2020 по 2021 год. Центральные роли в шоу исполнили Ханде Эрчел («Дочери Гюнеш»), Керем Бюрсин («Шепни, если забуду»), Эврим Доан («Все из-за любви») и Аныл Ильтер («Замечательный зять»). Главные герои — флористка Эда (Эрчел) и крупный бизнесмен Серкан (Бюрсин). Эда соглашается изображать девушку Серкана, чтобы тот мог вернуть свою бывшую, а она — получить от него зарубежную стажировку. Но их фальшивый роман со временем перетекает в настоящие чувства.

Российская адаптация будет выходить на телеканале ТНТ, а также в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier. Дата премьеры пока неизвестна.

Фото: Fox
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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