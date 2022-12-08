Кристиан Бэйл расследует убийство вместе с Эдгаром Алланом По в трейлере триллера «Всевидящее око»

Стрим-сервис Netflix представил первый трейлер детективного триллера «Всевидящее око». Главные роли в фильме исполнили Кристиан Бэйл («Власть»), Джиллиан Андерсон («Корона»), Фред Хехингер («Белый лотос»), Гарри Меллинг («Трагедия Макбета»), Люси Бойнтон («Богемская рапсодия») и Роберт Дювалл («Крестный отец»).

Картина основана на одноименном романе американского писателя Луи Байарда. Действие разворачивается в 1830-х годах в северной части штата Нью-Йорк. В центре истории — опытный детектив Август Лэндор (Бэйл), которого приглашают расследовать загадочное убийство в Военной академии армии США в Вест-Пойнте. Вскоре оказывается, что погибший стал лишь первой жертвой нового серийного убийцы, занимающегося некими оккультными практиками. Для того, чтобы разобраться в запутанном деле, Август вербует себе в помощники молодого Эдгара Аллана По (Меллинг), будущего известного писателя и поэта.

Сценаристом и режиссером проекта выступил Скотт Купер, который может быть известен многим зрителям по фильмам «Оленьи рога» с Кери Рассел, «Черная месса» с Джонни Деппом и «Сумасшедшее сердце» с Джеффом Бриджесом. Ранее Купер уже работал с Бэйлом над такими картинами, как «Из пекла» и «Недруги».

«Всевидящее око» выйдет в ограниченный мировой прокат 23 декабря, а на Netflix фильм появится 6 января следующего года.