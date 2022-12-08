Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Zillion. Клуб твоих грез" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Кристиан Бэйл расследует убийство вместе с Эдгаром Алланом По в трейлере триллера «Всевидящее око»

Кристиан Бэйл расследует убийство вместе с Эдгаром Алланом По в трейлере триллера «Всевидящее око»

8 декабря 2022 10:25
Кристиан Бэйл расследует убийство вместе с Эдгаром Алланом По в трейлере триллера «Всевидящее око»

Новый мрачный мистический детектив выйдет на Netflix в начале следующего года.

Стрим-сервис Netflix представил первый трейлер детективного триллера «Всевидящее око». Главные роли в фильме исполнили Кристиан Бэйл («Власть»), Джиллиан Андерсон («Корона»), Фред Хехингер («Белый лотос»), Гарри Меллинг («Трагедия Макбета»), Люси Бойнтон («Богемская рапсодия») и Роберт Дювалл («Крестный отец»).

Картина основана на одноименном романе американского писателя Луи Байарда. Действие разворачивается в 1830-х годах в северной части штата Нью-Йорк. В центре истории — опытный детектив Август Лэндор (Бэйл), которого приглашают расследовать загадочное убийство в Военной академии армии США в Вест-Пойнте. Вскоре оказывается, что погибший стал лишь первой жертвой нового серийного убийцы, занимающегося некими оккультными практиками. Для того, чтобы разобраться в запутанном деле, Август вербует себе в помощники молодого Эдгара Аллана По (Меллинг), будущего известного писателя и поэта.

Сценаристом и режиссером проекта выступил Скотт Купер, который может быть известен многим зрителям по фильмам «Оленьи рога» с Кери Рассел, «Черная месса» с Джонни Деппом и «Сумасшедшее сердце» с Джеффом Бриджесом. Ранее Купер уже работал с Бэйлом над такими картинами, как «Из пекла» и «Недруги».

«Всевидящее око» выйдет в ограниченный мировой прокат 23 декабря, а на Netflix фильм появится 6 января следующего года.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий Читать далее 8 декабря 2022
Восход мрачной звезды: 7 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой  Восход мрачной звезды: 7 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой Читать далее 7 декабря 2022
Новая родня и новые враги: Киноафиша приглашает на показ первой серии второго сезона «Вампиров средней полосы» Новая родня и новые враги: Киноафиша приглашает на показ первой серии второго сезона «Вампиров средней полосы» Читать далее 6 декабря 2022
Тест: кто твой деймон? Тест: кто твой деймон? Читать далее 9 декабря 2022
«Уэнсдэй» и не только: 7 главных фильмов и сериалов о семейке Аддамс «Уэнсдэй» и не только: 7 главных фильмов и сериалов о семейке Аддамс Читать далее 7 декабря 2022
Не только «Замерзшие»: 7 леденящих душу детективов Не только «Замерзшие»: 7 леденящих душу детективов Читать далее 6 декабря 2022
Микротоки и не только: какие процедуры помогают Дженнифер Энистон выглядеть моложе Микротоки и не только: какие процедуры помогают Дженнифер Энистон выглядеть моложе Читать далее 9 декабря 2022
Тест: угадай известный фильм по зимнему кадру Тест: угадай известный фильм по зимнему кадру Читать далее 8 декабря 2022
Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство Читать далее 7 декабря 2022
10 крутых пасхалок в «Уэнсдэй», которые вы могли не заметить 10 крутых пасхалок в «Уэнсдэй», которые вы могли не заметить Читать далее 8 декабря 2022
Related video