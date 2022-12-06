Питер Гринуэй иронично заявил, что со времен Чарли Чаплина кино не изменилось
Знаменитый режиссер признался, что даже цифровая революция не кажется ему достаточно сильной переменой.
Питер Гринуэй считает, что кино не сильно изменилось с момента своего появления в 1895 году. В новом интервью для IndieWire, приуроченного к выходу 4К-версии его картины «Контракт рисовальщика», легендарный британский режиссер сказал, что, несмотря на все новшества последнего столетия, кинематограф остается глубоко консервативным искусством:
«Я всегда считал и до сих пор продолжаю считать, что кино — очень консервативное искусство. Если подумать, оно почти не изменилось с момента своего появления в 1895 году. Со времен великих кинематографистов, таких как Люмьеры и Чарли Чаплин, живших еще в начале XX века, по сути, ничего не поменялось, не так ли?»
При этом Гринуэй осознает, что за прошедшие почти 130 лет в киноиндустрии произошло немало перемен, в том числе цифровая революция, но он все же считает эти изменения недостаточными:
«Не поймите неправильно, «Контракт рисовальщика» был снят в 1982 году, и за это время с кинематографом действительно произошло очень много всего. Цифровая революция позволила нам по-настоящему стать художниками, потому что теперь мы можем полностью менять отдельные кадры и все изображение в целом, манипулировать ими так, как никогда не могли. И я благодарен за эту возможность. Но я все еще чувствую, что общие принципы кино на самом деле не изменились».
Гринуэй в первую очередь известен по культовым фильмам «Повар, вор, его жена и ее любовник», «Зет и два нуля» и «Отсчет утопленников». За свою карьеру режиссер множество раз становился номинантом и лауреатом престижнейших кинопремий мира, таких как «Золотая пальмовая ветвь», «Золотой медведь» и «Золотой лев».