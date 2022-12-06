Питер Гринуэй иронично заявил, что со времен Чарли Чаплина кино не изменилось

Питер Гринуэй считает, что кино не сильно изменилось с момента своего появления в 1895 году. В новом интервью для IndieWire, приуроченного к выходу 4К-версии его картины «Контракт рисовальщика», легендарный британский режиссер сказал, что, несмотря на все новшества последнего столетия, кинематограф остается глубоко консервативным искусством:

«Я всегда считал и до сих пор продолжаю считать, что кино — очень консервативное искусство. Если подумать, оно почти не изменилось с момента своего появления в 1895 году. Со времен великих кинематографистов, таких как Люмьеры и Чарли Чаплин, живших еще в начале XX века, по сути, ничего не поменялось, не так ли?»

При этом Гринуэй осознает, что за прошедшие почти 130 лет в киноиндустрии произошло немало перемен, в том числе цифровая революция, но он все же считает эти изменения недостаточными:

«Не поймите неправильно, «Контракт рисовальщика» был снят в 1982 году, и за это время с кинематографом действительно произошло очень много всего. Цифровая революция позволила нам по-настоящему стать художниками, потому что теперь мы можем полностью менять отдельные кадры и все изображение в целом, манипулировать ими так, как никогда не могли. И я благодарен за эту возможность. Но я все еще чувствую, что общие принципы кино на самом деле не изменились».

Гринуэй в первую очередь известен по культовым фильмам «Повар, вор, его жена и ее любовник», «Зет и два нуля» и «Отсчет утопленников». За свою карьеру режиссер множество раз становился номинантом и лауреатом престижнейших кинопремий мира, таких как «Золотая пальмовая ветвь», «Золотой медведь» и «Золотой лев».