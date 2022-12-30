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Киноафиша Новости Актер и телеведущий Джеймс Корден прослушивался на роль Сэма в трилогии «Властелин колец»

Актер и телеведущий Джеймс Корден прослушивался на роль Сэма в трилогии «Властелин колец»

30 декабря 2022 13:08
Актер и телеведущий Джеймс Корден прослушивался на роль Сэма в трилогии «Властелин колец»

По его словам, неудачный опыт не омрачил его просмотр фэнтезийных фильмов Питера Джексона.

Знаменитый телеведущий и актер Джеймс Корден признался, что некогда пробовался на роль Сэмуайза Гэмджи в трилогии Питера Джексона «Властелин колец». О своей неудачной попытке стать частью знаменитых фэнтезийных фильмов Корден рассказал в новом выпуске подкаста Happy Sad Confused:

«В те времена каждый житель Лондона пробовался на роль во «Властелине колец». На пробы ходили все. Я пытался получить роль Сэмуайза. Я полностью разрабатывал персонажа, вместе с акцентом и другими деталями!»

Однако на кастинге кандидатура ведущего продвинулась не очень далеко:

«Я ходил на пробы с двумя своими друзьями. Всем нам перезвонили на следующий день, а затем нам еще раз перезвонили на следующий день. И после этого никому из нас больше не перезванивали!»

Роль Гэмджи в итоге досталась Шону Эстину. Когда ведущие подкаста спросили Кордена о том, омрачила ли история с кастингом его просмотр трилогии Джексона, тот ответил:

«Мне понравились два первых фильма, но не последний. На его показе я подумал: «Надо было пойти посмотреть «Реальную любовь».

Имеется ввиду комедийная мелодрама «Реальная любовь» Ричарда Кертиса, которая вышла в мировой прокат приблизительно в одно время с «Властелином колец: Возвращение короля», то есть во второй половине 2003 года.

Несмотря на неудачный опыт, с годами Корден сумел получить роли во множестве других крупных голливудских проектов, таких как «8 подруг Оушена», «Путешествие Гулливера» и «Чем дальше в лес...». Также с 2015 года он является ведущим собственного вечернего ток-шоу The Late Late Show, которое планирует покинуть в 2023 году.

Фото: Getty Images/Everett Collection
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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