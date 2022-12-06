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Киноафиша Новости Второй сезон сериала «Манюня» обрел дату премьеры на Okko

Второй сезон сериала «Манюня» обрел дату премьеры на Okko

6 декабря 2022 12:53
Второй сезон сериала «Манюня» обрел дату премьеры на Okko

Продолжение стартует ровно через год после выхода оригинала.

Онлайн-кинотеатр Okko огласил официальную дату премьеры второго сезона многосерийной комедии «Манюня» — новые эпизоды шоу по повести Наринэ Абгарян начнут выходить уже с 15 декабря, т.е. ровно спустя год после выхода оригинала.

Следующая глава воспоминаний девочки Наринэ (Карина Каграманян) о детстве и дружбе с Манюней (Екатерина Темнова) развернется летом, которое главные герои готовятся провести с максимальным удовольствием. Все идет немного не по плану, потому что из-за проделок девочек родители отправляют юных проказниц в захолустный летний лагерь «Колагир». В этом совершенно непримечательном месте единственной радостью становится купание в речке, а на обед вместо десерта подают масло.

Автор литературного первоисточника хвалит экранизацию. Ниже приведена цитата Абгарян:

«Продюсеры сериала обещали сделать все, чтобы передать атмосферу книги, и слово свое сдержали. Я им бесконечно за это благодарна. Всю взрослую жизнь я мечтала вернуться в свое детство, и моя мечта сбылась».

В основной актерский состав продолжения вошли также Джульетта Степанян, Арман Навасардян, Мариам Мано, Карине Мнацаканян, Армен Маргарян, народный артист Республики Армения Грант Тохатян и Елена Подкаминская, которая будет читать закадровый текст. Вышедший в прошлом году первый сезон стал настоящим хитом, длительное время держась в десятке самых востребованных проектов Okko.

Фото: Okko
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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