Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Другая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Зои Салдана чувствует себя в тупике, снимаясь в масштабных франшизах

Зои Салдана чувствует себя в тупике, снимаясь в масштабных франшизах

1 декабря 2022 15:19
Зои Салдана чувствует себя в тупике, снимаясь в масштабных франшизах

Актриса пожаловалась, что не имеет возможности развиваться в сценическом мастерстве из-за работы над блокбастерами.

Зои Салдана призналась, что постоянно чувствует себя «в тупике» из-за регулярных съемок в крупных франшизах. За свою карьеру актриса снялась во множестве высокобюджетных блокбастеров, самыми известными из которых являются «Аватар», в котором она исполнила роль Нейтири, дилогия «Стражи Галактики», где она сыграла Гамору, и последние фильмы из франшизы «Звездный путь», где она воплотила на экране Ниоту Ухуру. В недавнем интервью для Women’s Wear Daily Салдана сказала, что несмотря на то, что участие в крупных проектах принесло ей славу и успех, оно также имело и свои негативные последствия:

«Последние 10 лет моей жизни я чувствовала, что просто нахожусь в каком-то тупике. Я чувствовала, что застряла на каком-то этапе из-за работы над этими франшизами».

По мнению актрисы, причиной этого «тупика» стала невозможность развиваться в актерском искусстве:

«Я будто в творческом плане увязла и не развиваюсь в своем ремесле. Я не имею возможности расширять свои горизонты, расти, бросать себе вызов, играя в разных жанрах и воплощая разных персонажей».

Кроме того, Салдана заявила, что ей пришлось столкнуться с «общественным мнением о том, что молодость женщины уходит, как только у нее появляются дети и ей исполняется 40 лет». Однако актрисе удалось взять представление о собственном возрасте и женственности в свои руки. Она сказала, что рада работать с профессионалами киноиндустрии, которые хотят уйти от возрастных стереотипов и предложить актрисам более раскрепощающий съемочный опыт.

В ближайшем будущем Салдану можно будет увидеть в фильме «Аватар: Путь воды», премьера которого состоится 16 декабря. Последним ее проектом вне крупнобюджетного кино на данный момент является драма «Вкус к жизни», вышедшая на Netflix в октябре этого года.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Адреналин зашкаливает: 5 новых американских боевиков, которые вам стоит посмотреть Адреналин зашкаливает: 5 новых американских боевиков, которые вам стоит посмотреть Читать далее 1 декабря 2022
Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков Читать далее 30 ноября 2022
Вождь, маньяк и безутешный отец: 5 необычных ролей Дмитрия Нагиева Вождь, маньяк и безутешный отец: 5 необычных ролей Дмитрия Нагиева Читать далее 28 ноября 2022
Тест: какую часть «Гарри Поттера» тебе стоит пересмотреть прямо сейчас? Тест: какую часть «Гарри Поттера» тебе стоит пересмотреть прямо сейчас? Читать далее 30 ноября 2022
Второй сезона «Андора»: все, что нужно знать о продолжении сериала по вселенной «Звездных войн» Второй сезона «Андора»: все, что нужно знать о продолжении сериала по вселенной «Звездных войн» Читать далее 2 декабря 2022
Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее Читать далее 29 ноября 2022
Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи» Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи» Читать далее 1 декабря 2022
Человек-паук или Черная Вдова – какой ты супергерой Marvel по знаку зодиака? Человек-паук или Черная Вдова – какой ты супергерой Marvel по знаку зодиака? Читать далее 29 ноября 2022
Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон Читать далее 2 декабря 2022
«Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале «Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале Читать далее 30 ноября 2022
Related video