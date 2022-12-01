Зои Салдана чувствует себя в тупике, снимаясь в масштабных франшизах

Зои Салдана призналась, что постоянно чувствует себя «в тупике» из-за регулярных съемок в крупных франшизах. За свою карьеру актриса снялась во множестве высокобюджетных блокбастеров, самыми известными из которых являются «Аватар», в котором она исполнила роль Нейтири, дилогия «Стражи Галактики», где она сыграла Гамору, и последние фильмы из франшизы «Звездный путь», где она воплотила на экране Ниоту Ухуру. В недавнем интервью для Women’s Wear Daily Салдана сказала, что несмотря на то, что участие в крупных проектах принесло ей славу и успех, оно также имело и свои негативные последствия:

«Последние 10 лет моей жизни я чувствовала, что просто нахожусь в каком-то тупике. Я чувствовала, что застряла на каком-то этапе из-за работы над этими франшизами».

По мнению актрисы, причиной этого «тупика» стала невозможность развиваться в актерском искусстве:

«Я будто в творческом плане увязла и не развиваюсь в своем ремесле. Я не имею возможности расширять свои горизонты, расти, бросать себе вызов, играя в разных жанрах и воплощая разных персонажей».

Кроме того, Салдана заявила, что ей пришлось столкнуться с «общественным мнением о том, что молодость женщины уходит, как только у нее появляются дети и ей исполняется 40 лет». Однако актрисе удалось взять представление о собственном возрасте и женственности в свои руки. Она сказала, что рада работать с профессионалами киноиндустрии, которые хотят уйти от возрастных стереотипов и предложить актрисам более раскрепощающий съемочный опыт.

В ближайшем будущем Салдану можно будет увидеть в фильме «Аватар: Путь воды», премьера которого состоится 16 декабря. Последним ее проектом вне крупнобюджетного кино на данный момент является драма «Вкус к жизни», вышедшая на Netflix в октябре этого года.