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Киноафиша Новости Семейная комедия о суициде: появились первые отзывы о фильме «Мой ужасный сосед»

Семейная комедия о суициде: появились первые отзывы о фильме «Мой ужасный сосед»

29 декабря 2022 12:41
Семейная комедия о суициде: появились первые отзывы о фильме «Мой ужасный сосед»

Лента получила сдержанно-теплый прием.

На днях состоялась мировая премьера семейной трагикомедии с Томом Хэнксом «Мой ужасный сосед», являющейся ремейком знаменитой шведской ленты «Вторая жизнь Уве» по роману Фредерика Бакмана. Вслед за премьерой в сети появились первые отзывы о фильме. Исходя из обзоров, картина, в которой Хэнкс сыграл ворчливого вдовца с мыслями о самоубийстве, получила сдержанно-теплый прием — рейтинг на сайте Rotten Tomatoes сейчас составляет 75% положительных отзывов при 28 обзорах. Фильм не удостоился особой похвалы, но и откровенного негатива нет.

Ниже приведены выдержки из рецензий западных СМИ:

Фрэнк Шек, The Hollywood Reporter:

«К счастью, режиссер Марк Форстер выбрал довольно сдержанный и тонкий подход. Результатом этого стал фильм, которым по итогу проникаешься, хотя не покидает осознание того, что за ваши сердечные струны бессовестно дергают».

Оуэн Глейберман, Variety:

«Фильм столь усердно пытается понравиться публике, синтезируя в себе «сердечный» ситком от Hallmark, что, скорее всего, по итогу вызовет у зрителей обратный эффект. Том Хэнкс заслуживает лучшего».

Джуд Драй, indieWire:

«Основное очарование оригинала потеряли в адаптации, а то, что осталось, выглядит скорее как перегруженное авто, в котором Том Хэнкс играет со своим ворчливым альтер эго».

Пит Хаммонд, Deadline:

«Фильм пропитан духом старинной стилистики Фрэнка Капры, только в эпоху социальных сетей — семейная лента, где зрителям напоминают обо всем хорошем внутри нас».

Джеймс Берардинелли, ReelViews:

«Элементы, которые работают в «Моем ужасном соседе», явно перевешивают те, которые не выстреливают, а Том Хэнкс, пожалуй, демонстрирует лучшую игру со времен вестерна «Новости со всех концов света», где фигурирует похожий персонаж — это служит клеем, скрепляющим все вместе».

«Мой ужасный сосед» выйдет в широкий прокат 13 января.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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