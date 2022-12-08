Вышел трейлер второго сезона мультсериала «Звёздные войны: Бракованная партия»

Стриминговый сервис Disney+ представил трейлер второго сезона анимационного сериала «Звездные войны: Бракованная партия», спин-оффа «Звездных войн: Войны клонов». К озвучке центральных персонажей шоу вернулись Ди Брэдли Бейкер («Лига справедливости: Парадокс источника конфликта»), Мишель Энг («Анатомия страсти») и Ри Перлман («Харли Квинн»), к которым на этот раз также присоединилась Ванда Сайкс («Клерки 2»).

Сериал повествует о приключениях отряда 99, так называемой «бракованной партии» клонов, каждый из членов которой обладает собственным уникальным навыком, делающим его незаменимым бойцом на поле боя. Они работают наемниками, берутся за самые опасные заказы и пытаются найти свой путь в галактике, которая все больше попадает под влияние Империи.

В новом ролике команда возвращается в дом Сида (Перлман), где их знакомят с таинственной женщиной по имени Фи Дженоа (Сайкс), которая, судя по всему, хочет предложить клонам новый опасный контракт. Кроме того, в нескольких кадрах также можно увидеть возвращение джедая-падавана Гунджи и командира Рекса, знакомых многим зрителям по оригинальным «Звездным войнам: Войны клонов».

Премьера второго сезона сериала «Звездные войны: Бракованная партия» состоится на Disney+ 4 января 2023 года.