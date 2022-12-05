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Киноафиша Новости Студия Pathé представила трейлер новой экранизации «Трех мушкетеров» со звездным кастом

Студия Pathé представила трейлер новой экранизации «Трех мушкетеров» со звездным кастом

5 декабря 2022 13:35
Студия Pathé представила трейлер новой экранизации «Трех мушкетеров» со звездным кастом

Первая часть масштабной дилогии с участием Евы Грин и Венсана Касселя выйдет весной.

Французская киностудия Pathé, недавно вернувшаяся на российский рынок, представила первый официальный трейлер остросюжетного исторического экшена «Три мушкетера» — первой части крупнобюджетной двухсерийной экранизации знаменитого романа Александра Дюма. Первый фильм дилогии с подзаголовком «Д’Артаньян» выйдет в прокат 5 апреля следующего года, а сиквел «Миледи» появится спустя восемь месяцев — 13 декабря 2023 года.

Зрителей ждет масштабное приключение, которое протянется от стен Лувра до Букингемского дворца, а в центре сюжета окажется горстка смельчаков, которым предстоит скрестить шпаги, отстаивая честь Франции. Королевство, раздираемое религиозными войнами, переживает отчаянные времена, и находится под угрозой британского вторжения, но только самым смелым под силу будет изменить ситуацию.

В международный актерский состав проекта вошли Франсуа Сивиль (Д’Артаньян), Ева Грин (Миледи), Венсан Кассель (Атос), Пио Мармай (Портос), Ромен Дюрис (Арамис), Луи Гаррель (Людовик XIII), Джейкоб Форчун-Ллойд (герцог Букингемский), Вики Крипс (Анна Австрийская), Эрик Руф (Кардинал Ришелье), Ральф Амуссу (Ганнибал), Патрик Милле (граф де Шале), Жюльен Фрисон (Гастон де Франс) и Лина Кудри (Констанция Бонасье).

Режиссером выступает Мартин Бурбулон («Эйфель»), а над сценарием работали авторы криминального триллера «22 пули: Бессмертный» Александр де Ла Пательер и Матье Делапорт. Съемочный процесс саги с бюджетом в размере $70 млн занял восемь месяцев.

Фото: Pathé
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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