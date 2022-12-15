В производство запущен приквел «Винни-Пуха»

По информации Variety, студии Baboon Animation и IQI Media готовят приквел знаменитой детской повести Алана Милна «Винни-Пух». Также в разработке находится сериал.

Режиссерами проектов выступают два бывших аниматора из DreamWorks — Майк де Сев, работавший над «Мадагаскаром» и «Монстрами против пришельцев», и Джон Т. Рейнольдс («Шоу мистера Пибоди и Шермана»).

Комментируя новости о разработке приквела, Рейнольдс сказал:

«Мы покажем удивительную историю происхождения медвежонка и его друзей, времена, когда они были еще детьми. Таким образом, мы воссоединим этих персонажей с детьми 21-го века».

Де Сев добавил:

«Я думаю, что этот молодой медвежонок сможет покорить сердца современных детей благодаря своей безумной тяге к меду и всем приключениям, в которые он из-за нее попадает. Все персонажи книги великолепны, и, как вы увидите, их детские версии будут еще более прекрасны».

Baboon Animation занимается разработкой сценариев для крупных анимационных студий по всему миру. Их работы в совокупности 31 раз получали премию «Эмми». В частности, компания принимала участие в разработке мультфильмов «Angry Birds в кино» и «Гигантозавр». Говоря о новом проекте про Винни-Пуха, представители студии отметили успех недавних адаптаций «Повести о Питере Кролике» Беатрис Поттер и «Приключений медвежонка Паддингтона» Майкла Бонда, а также заявили, что планируют создать персонажей, которые, как они надеются, придутся по душе всем поколениям зрителей.

Премьера приквела состоится в 2024 году. Следом выйдет сериал.