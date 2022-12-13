Тимоти Шаламе сообщил об окончании съемок «Дюны 2»

Проходившие с конца июля съемки сиквела «Дюны» Дени Вильнева официально подошли к концу. Новостью о завершении производства поделился в своем микроблоге исполнитель главной роли Тимоти Шаламе, опубликовавший в качестве бонуса селфи вместе со своим отцом на фоне пустыни. Работа проходила на живописной натуре в Будапеште, Абу-Даби, Иордании и Италии. Теперь проект переходит на длительный этап постпроизводства.

В продолжении масштабного песчаного эпика объединившийся с загадочной Чани (Зендея) и фременами Пол Атрейдес (Шаламе) попытается отомстить злым заговорщикам, уничтожившим его семью. Главный герой окажется на распутье между любовью всей своей жизни и судьбой целой вселенной. Полу необходимо будет предотвратить ужасное будущее, которое способен предвидеть только он сам.

В остальной актерский состав «Дюны 2» вошли Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Остин Батлер, Флоренс Пью, Дэйв Батиста, Стеллан Скарсгард, Леа Сейду, Шарлотта Рэмплинг, Стивен Хендерсон, Сухейла Якуб, Имола Гашпар и Кристофер Уокен.

Студии Warner Bros. и Legendary выпустят «Дюну 2» в кинотеатры 3 ноября 2023 года.