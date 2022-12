Киллиан Мерфи создает атомную бомбу в первом трейлере фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер»

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала долгожданный первый трейлер биографического фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Главные роли в картине сыграли Киллиан Мерфи («Острые козырьки»), Флоренс Пью («Солнцестояние»), Эмили Блант («Мэри Поппинс возвращается»), Роберт Дауни — младщий («Мстители: Финал») и Мэтт Дэймон («Марсианин»).

«Оппенгеймер» расскажет о жизни и достижениях легендарного физика Роберта Оппегеймера (Мерфи), который известен прежде всего как создатель атомной бомбы. Фильм основан на книге Кая Берда и Мартина Шервина American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer («Американский Прометей: триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера»), получившей Пулитцеровскую премию в 2006 году.

Судя по трейлеру, большая часть фильма будет посвящена работе Оппенгеймера над «Проектом Манхэттен». Это правительственная программе США по созданию ядерного оружия, реализованная с 1942 по 1946 год. В ролике под многочисленные кадры физических и природных явлений герой размышляет о будущем человечества и месте его изобретения в истории:

«Мы думаем о нашем будущем, и оно пугает нас. Они не будут бояться ее [атомной бомбы], пока не поймут ее. И они не поймут ее, пока не используют. Одна теория никуда нас не приведет. Я не знаю, можно ли доверить нам такое оружие, но другого выбора у нас нет».

Новый фильм станет уже далеко не первым совместным проектом Нолана и Мерфи: ранее актер исполнил роли второго плана в фильмах Нолана «Начало», «Дюнкерк» и трилогии «Темный рыцарь». В интервью The Guardian Мерфи заявил, что предпочтет работу с Ноланом любым другим предложениям:

«Я всегда сделаю выбор в пользу работы с Крисом, независимо от того, насколько крупная это будет роль. Стоит ему позвонить мне — я тут же приеду».

Мировая премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля 2023 года.