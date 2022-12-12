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Киноафиша Новости Вуди Харрельсон проникает в отель «Уотергейт» в трейлере мини-сериала «Сантехники Белого дома»

Вуди Харрельсон проникает в отель «Уотергейт» в трейлере мини-сериала «Сантехники Белого дома»

12 декабря 2022 11:03
Вуди Харрельсон проникает в отель «Уотергейт» в трейлере мини-сериала «Сантехники Белого дома»

Сатирическое шоу про Уотергейтский скандал стартует следующей весной.

Кабельный канал HBO презентовал первый трейлер мини-сериала «Сантехники Белого дома» с Вуди Харрельсоном и Джастином Теру в главных ролях. В представленном ролике отразили атмосферу шоу, представляющую собой сочетание сатиры и политического триллера. Также стало известно, что сериал, состоящий из пяти эпизодов, выйдет в марте следующего года.

Сюжет вдохновлен знаменитым государственным скандалом, который привел к отставке президента США Ричарда Никсона. В центре истории окажутся Говард Хант (Харрельсон) и Гордон Лидди (Теру) — члены тайной оперативной группы под кодовым названием «сантехники», которым поручают установить прослушивающее устройство в отеле «Уотергейт».

Сценаристами и исполнительными продюсерами проекта выступают шоураннеры «Вице-президента» Алекс Грегори и Питер Хайк, а постановкой всех эпизодов шоу занимался режиссер Дэвид Мэндел («Комедианты»). В многочисленный актерский состав вошли также Лина Хиди, Донал Глисон, Джуди Грир, Кирнан Шипка, Айк Баринхолц, Кэтлин Тернер, Тоби Хасс, Юл Васкес, Дэвид Крамхолц, Лиам Джеймс, Рич Соммер и Ким Коутс.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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