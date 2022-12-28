Хью Джекман прокомментировал будущее Росомахи в MCU после «Дэдпула 3»

Новость о возвращении Хью Джекмана к образу Росомахи в «Дэдпуле 3» стала настоящей сенсацией. Теперь фанатам интересно, что будет дальше с персонажем. Студия Marvel уже давно планирует полноценно интегрировать Людей Икс в свою киновселенную. Вероятно, в ближайшее время на роль мутантов будут подобраны новые актеры, поэтому предстоящий кинокомикс с Райаном Рейнольдсом может стать для Джекмана всего лишь разовым проектом. Сам австралийский актер именно так к этому и относится. Вот как он прокомментировал экранное будущее Росомахи в свежем подкасте Empire:

«Я всегда отношусь к каждому фильму как к последнему. Такой у меня подход. Честно говоря, в самом начале у меня был контракт на две картины [«Люди Икс» и «Люди Икс 2»], но даже тогда мне казалось, что это будет разовое появление. Знаете, в тот период все-таки не было кинокомиксов. А я просто беру по одному за раз. С данным подходом мне не нужно строить далеко идущие планы. Мне кажется, это самый правильный путь».

Потенциально «Дэдпул 3» — не единственный фильм из киновселенной Marvel, где может быть задействован Росомаха в исполнении Джекмана. В этом году был анонсирован самый амбициозный проект со времен «Мстителей: Финал» — кроссовер «Секретные войны», который станет кульминацией «Саги мультивселенной». Предстоящий фильм будет восходить к комиксам, в котором изображено смешение миров и персонажей, поэтому ожидается, что в грядущем блокбастере появится огромное количество супергероев Marvel вне MCU. Росомаха в эту концепцию вписывается органично, но произойдет ли это в действительности, покажет только время.

«Дэдпул 3» выйдет 8 ноября 2024 года. «Мстители: Секретные войны» закроют шестую фазы MCU 5 мая 2026 года.