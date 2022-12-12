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Киноафиша Новости Райан Джонсон не видит смысла в создании приквела «Достать ножи»

Райан Джонсон не видит смысла в создании приквела «Достать ножи»

12 декабря 2022 16:03
Райан Джонсон не видит смысла в создании приквела «Достать ножи»

Режиссеру больше интересен другой формат развития франшизы.

Детектив «Достать ножи» в скором времени получит сиквел, а спустя некоторое время будет и триквел, который уже гарантирован, но вот на предысторию рассчитывать не стоит. Об этом в интервью для Uproxx рассказал создатель франшизы Райан Джонсон. По словам кинематографиста, ему нравится идея расширения, но только не в формате приквела:

«Мне не свойственно выстраивать предыстории, выяснять подноготную персонажа и все прочее с этим связанное. Я склонен опускать эти моменты, как бы проговаривая, что сейчас это не имеет никакого значения. Да и вообще, это ведь должна быть история о тайне, а загадка в подобном материале — главное. Детектив интересен именно тем, как в нем распутывается интрига».

Потенциальный приквел, который журналист назвал гипотетическими «Хроникам молодого Бенуа Блана», Джонсон категорически отвергает, зато он был бы совершенно не против, если бы его киносерию превратили в театральную постановку или в настольную игру:

«О да, пусть обратятся ко мне по этому поводу, пожалуйста! Я буквально выкрикиваю об этом с крыш — давайте сделаем несколько настольных игр. Моя жена как-то подарила мне настолку по «Коломбо», и она отличная. Наш приятель настоящий коллекционер, и у него есть игра по сериалу «Она написала убийство», и еще помню, как играл у него в «Джамп-стрит, 21». В любом случае, мой ответ — да, тысячу раз «да»!».

Релиз «Достать ножи: Стеклянная луковица» состоится на Netflix 23 декабря.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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