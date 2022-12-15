Джереми Реннер пытается навести порядок в своем городе в трейлере второго сезона «Мэра Кингстауна»

Потоковый сервис Paramount+ представил полноценный трейлер второго сезона хитовой криминальной драмы «Мэр Кингстауна» во главе с Джереми Реннером («Соколиный Глаз», «Прибытие»). Новые эпизоды стартуют на стриминге 15 января 2023 года.

Действие сериала разворачивается в неблагополучном Кингстауне. Главные герои — местный мэр Майкл МакЛаски (Реннер) и члены его влиятельного семейства. В городке, где активно процветает коррупция, расизм и прочее беззаконие, наиболее прибыльным делом является тюремный бизнес. В продолжении главному герою предстоит разбираться с последствиями крупного теремного бунта, произошедшего в первом сезоне, а также решить личные проблемы и подарить людям веру в лучшее будущее. Для этого протагонисту придется принять ряд крайне рискованных решений.

Авторами проекта являются создатель «Йеллоустоуна» и «Короля Талсы» Тейлор Шеридан и его соратник Хью Диллон. Также в производственную команду входит режиссер «Освобождения» Антуан Фукуа. В остальном актерском составе задействованы Дайэнн Уист, Тейлор Хэндли, Некар Задеган, Тоби Бамтефа, Дерек Уэбстер, Хамиш Аллан-Хэдли, Эмма Лейрд, Кайл Чандлер и Эйдан Гиллен.