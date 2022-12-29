Студия Paramount добилась наибольшего коммерческого успеха в 2022 году

Disney же, несмотря на все свои блокбастеры, заканчивает уходящий год с целым рядом провалов за плечами.

Издание Variety составило собственный рейтинг самых успешных голливудских киностудий за 2022 год. В своих подсчётах авторы статьи ориентировались не на абсолютные показатели сборов фильмов кинокомпаний, а на соотношение сборов картин с затратами на их производство.

По оценке журналистов, наибольшей прибыли в уходящем 2022 году смогла достичь Paramount. Последние фильмы студии нашли невероятный отклик у широкой аудитории. После кризиса, вызванного пандемией, компания совершила очень успешное возвращение, выпустив настоящие хиты в самых разнообразных жанрах: полнометражное реалити-шоу «Чудаки навсегда», приключенческую комедию «Затерянный город», фантастический боевик «Соник 2 в кино», хорроры «Улыбка» и «Крик» и, конечно же, блокбастер «Топ Ган: Мэверик», собравший более $1,4 млрд в мировом прокате. Единственным откровенно неудачным проектом Paramount в уходящем году стал исторический фильм «Вавилон», заработавший, по последним данным, всего $5,3 млн в домашнем прокате при бюджете в $78 млн.

Студия Disney, по мнению журналистов, при весьма впечатляющих абсолютных показателях (более $4 млрд сборов за год), потратила слишком много денег на свои проекты и выпустила слишком много провалившихся в прокате фильмов. Такие картины, как «Смерть на Ниле», «Световой год», «Амстердам» и «Странный мир» стоили компании немалых денег и в итоге не принесли прибыли. Вдобавок к этому, за исключением недавнего успеха «Аватара: Путь воды», ни одному собственному фильму Disney не удалось пересечь планку в $1 млрд в этом году.

Журналисты по достоинству оценили показатели прибыли студии Sony, выпустившей немало успешных фильмов («Быстрее пули», «Анчартед: На картах не значится», «Королева-воин»), но есть и провалы («Морбиус», «Отец Стю», «Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной»). Universal также удостоилась похвал от Variety за вполне успешный год, в который компания выпустила такие популярные фильмы, как «Мир Юрского периода: Господство», «Миньоны: Грювитация», «Билет в рай» и другие. Warner Bros. Discovery же была поставлена более низкая оценка из-за волны сокращений, отмены проектов и реструктуризации компании. В то же время Variety отмечает и некоторые успешные фильмы студии, например, «Бэтмена», «Элвиса» и «Не беспокойся, дорогая».