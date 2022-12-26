Спин-офф «Ходячих мертвецов» о Рике и Мишон будет «эпичной историей любви»

По новой информации, сериал выйдет на экраны в конце 2023 года.

В новом интервью изданию Deadline звезда постапокалиптического сериала «Ходячие мертвецы» Данай Гурира поделилась несколькими новыми подробностями предстоящего спин-оффа шоу, посвященного судьбе ее героини Мишон и Рика (Эндрю Линкольн). На вопрос о том, когда именно фанаты франшизы смогут увидеть новое шоу, актриса ответила:

«Я думаю, что сериал выйдет в конце 2023 года. Приблизительно в Хэллоуин или чуть позже него. Такова наша цель».

Конечно, Гурира не могла раскрыть всех деталей предстоящего шоу, но она добавила, что поклонников ждет немало сюрпризов, которые в том числе затронут историю любви Мишон и Рика:

«Это будет эпическая история любви. Она очень сильно связана с миром оригинального сериала, который мы все хорошо знаем, но также связана с другим миром, который зрители еще не видели. Я думаю, что наш спин-офф сохранит все лучшие элементы «Ходячих мертвецов», которые делали это шоу таким замечательным: этих персонажей, эту вселенную и то, на какие поступки окружающие условия заставляют идти героев ради выживания. И вместе с тем мы готовим глубоко личную историю. Я думаю, что у нас получится отличный проект. Очень надеюсь на это».

Кроме исполнения главной роли, Гурира также выступает сценаристом и исполнительным продюсером спин-оффа.