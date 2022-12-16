Продюсер Нил Богарт меняет музыкальную индустрию в трейлере байопика «Быстрое золото»

В сети появился трейлер биографического музыкального фильма «Быстрое золото». Главные роли в картине сыграли Джереми Джордан («Последние пять лет»), Мишель Монахэн («Настоящий детектив»), Джей Фэро («Всю мою жизнь»), Дэн Фоглер («Фантастические твари и где они обитают») и Джейсон Айзекс («Миссис Харрис едет в Париж»).

Фильм посвящен легендарному музыкальному композитору Нилу Богарту, который является создателем самой успешной независимой звукозаписывающей компании всех времен — Casablanca Records. Именно под чутким руководством Богарта такие культовые исполнители, как Донна Саммер, Глэдис Найт, Билл Уизерс, а также группы Parliament, The Isley Brothers, The Village People, и, конечно же, KISS, достигли вершин успеха. Сотрудничая с очень разношерстной группой музыкантов, студия Casablanca Records вошла в историю, навсегда изменила индустрию и в конечном итоге во многом сформировала культуру целого поколения.

Режиссером, сценаристом и продюсером картины выступает Тимоти Скотт Богарт, сын Нила Богарта. Ранее в качестве постановщика он успел поработать над фильмом «Тронутый» и сериалом «Маугли».

Премьера «Быстрого золота» состоится 31 марта следующего года.