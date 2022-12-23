Критики без энтузиазма приняли готический детектив «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом

В сети появились рецензии на мистический детектив «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом в главной роли.

В основу картины лег одноименный роман Луи Байарда. Действие разворачивается в 1830-х годах. В центре истории — детектив Август Лэндор (Бэйл), которому поручают расследовать убийство в Военной академии армии США в Вест-Пойнте. Начав погружаться в дело, Лэндор понимает, что убитый стал лишь первой жертвой нового серийного убийцы. Стремясь поймать маньяка как можно скорее, герой вербует себе в помощники молодого Эдгара Аллана По (Гарри Меллинг).

В целом критики отнеслись к фильму достаточно прохладно: ее средний балл одобрения от прессы на агрегаторе Rotten Tomatoes на данный момент составляет всего 58%. Дэн Джолин из журнала Empire написал, что все детективные суждения главного героя попросту неправдоподобны:

«Картина действительно может порадовать красивой детективной загадкой об убийстве, в которой ощущается изящество литературного первоисточника, и впечатляющим актерским выступлением Меллинга. Но ее сильно портит чрезмерная мрачность главного героя и неправдоподобность его детективных суждений».

Дэвид Руни из The Hollywood Reporter считает, что картина просто не смогла стать такой, какой ее задумывали создатели:

«Это должен был быть один из тех прекрасных исторических фильмов, которые задевают вас за живое. Вместо этого он инертно скачет от сцены к сцене практически без какого-либо импульса или напряжения».

Однако не все рецензенты отнеслись к фильму исключительно негативно. Например, Дэвид Эрлих из IndieWire заключил, что, несмотря на все огрехи, фильму все же есть, что предложить зрителю:

«Всевидящее око» не смогло раскрыть всего своего потенциала. Тем не менее, эта картина стала хорошим, атмосферным детективом, который способен развлечь зрителя, используя лучше аспекты романа Байарда».

«Всевидящее око» выйдет на Netflix 6 января.