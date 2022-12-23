Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Иван Царевич и Серый Волк 5" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Критики без энтузиазма приняли готический детектив «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом

Критики без энтузиазма приняли готический детектив «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом

23 декабря 2022 10:44
Критики без энтузиазма приняли готический детектив «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом

Журналисты посчитали, что фильму не удалось в полной мере раскрыть свой потенциал.

В сети появились рецензии на мистический детектив «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом в главной роли.

В основу картины лег одноименный роман Луи Байарда. Действие разворачивается в 1830-х годах. В центре истории — детектив Август Лэндор (Бэйл), которому поручают расследовать убийство в Военной академии армии США в Вест-Пойнте. Начав погружаться в дело, Лэндор понимает, что убитый стал лишь первой жертвой нового серийного убийцы. Стремясь поймать маньяка как можно скорее, герой вербует себе в помощники молодого Эдгара Аллана По (Гарри Меллинг).

В целом критики отнеслись к фильму достаточно прохладно: ее средний балл одобрения от прессы на агрегаторе Rotten Tomatoes на данный момент составляет всего 58%. Дэн Джолин из журнала Empire написал, что все детективные суждения главного героя попросту неправдоподобны:

«Картина действительно может порадовать красивой детективной загадкой об убийстве, в которой ощущается изящество литературного первоисточника, и впечатляющим актерским выступлением Меллинга. Но ее сильно портит чрезмерная мрачность главного героя и неправдоподобность его детективных суждений».

Дэвид Руни из The Hollywood Reporter считает, что картина просто не смогла стать такой, какой ее задумывали создатели:

«Это должен был быть один из тех прекрасных исторических фильмов, которые задевают вас за живое. Вместо этого он инертно скачет от сцены к сцене практически без какого-либо импульса или напряжения».

Однако не все рецензенты отнеслись к фильму исключительно негативно. Например, Дэвид Эрлих из IndieWire заключил, что, несмотря на все огрехи, фильму все же есть, что предложить зрителю:

«Всевидящее око» не смогло раскрыть всего своего потенциала. Тем не менее, эта картина стала хорошим, атмосферным детективом, который способен развлечь зрителя, используя лучше аспекты романа Байарда».

«Всевидящее око» выйдет на Netflix 6 января.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Тест: что из новогодних новинок тебе посмотреть? Тест: что из новогодних новинок тебе посмотреть? Читать далее 21 декабря 2022
12 фильмов и сериалов, в которых герои встречают любовь в канун Рождества 12 фильмов и сериалов, в которых герои встречают любовь в канун Рождества Читать далее 21 декабря 2022
Назад в СССР: современные сериалы, рассказывающие о советском времени Назад в СССР: современные сериалы, рассказывающие о советском времени Читать далее 20 декабря 2022
Выбор редакции: 8 лучших фильмов 2022 года Выбор редакции: 8 лучших фильмов 2022 года Читать далее 20 декабря 2022
«Против всех»: как снимали комедийный сериал о борьбе дружной семьи с наглым застройщиком «Против всех»: как снимали комедийный сериал о борьбе дружной семьи с наглым застройщиком Читать далее 23 декабря 2022
Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка Читать далее 22 декабря 2022
«Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года «Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года Читать далее 20 декабря 2022
От ромкомов до хорроров: 10 новых фильмов про Рождество и Новый год От ромкомов до хорроров: 10 новых фильмов про Рождество и Новый год Читать далее 22 декабря 2022
На Литрес вышла новая повесть мастера триллеров Майка Омера, по книгам которого снимают сериал «Внутри убийцы» На Литрес вышла новая повесть мастера триллеров Майка Омера, по книгам которого снимают сериал «Внутри убийцы» Читать далее 22 декабря 2022
Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже» Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже» Читать далее 23 декабря 2022
Related video