Режиссер Баз Лурман обещает, что рано или поздно он выпустит четырехчасовую версию «Элвиса»

Баз Лурман намерен выпустить режиссерскую четырехчасовую версию своего недавнего биографического фильма «Элвис». Кроме того, в новом интервью для IndieWire, режиссер заявил, что в расширенную версию картины войдут полные сцены с концертными выступлениями Остина Батлера, исполнившего роль короля рок-н-ролла:

«Эта версия будет больше похожа на своеобразный режиссерский сборник, чем на режиссерскую версию. У меня есть много отснятого материала, который в сумме занимает четыре часа. Остин отыгрывал все концертные сцены полностью, исполнял все номера. Наблюдать за ним на сцене было потрясающим опытом, и однажды я соберу все эти полные сцены вместе».

Во время отдельной сессии вопросов и ответов в Лос-Анджелесе Лурман добавил:

«Я подумал, что было бы здорово, если бы зрители получили тот же опыт, который мы пережили на концертах Остина. Я пока что не могу точно сказать, когда именно выйдет сборник, но знайте: наступит день, когда мы покажем всему миру нашу концертную версию».

Еще в сентябре Лурман сказал в интервью ScreenRant, что монтаж четырехчасовой версии «Элвиса» может занять от четырех до шести месяцев. Тогда он признался, что чувствует себя слишком «уставшим», чтобы приступать к такой масштабной работе в ближайшее время, и планирует начать ее лишь в 2025 году.