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Киноафиша Новости Дональд Гловер сыграет в спин-оффе «Человека-паука» о злодее Гипно-Хастлере

Дональд Гловер сыграет в спин-оффе «Человека-паука» о злодее Гипно-Хастлере

19 декабря 2022 10:21
Дональд Гловер сыграет в спин-оффе «Человека-паука» о злодее Гипно-Хастлере

Над сценарием работает сын Эдди Мерфи.

Супергеройская вселенная Sony Pictures, построенная вокруг персонажей из комиксов про Человека-паука, продолжает расширяться. По данным Variety, в разработке находится кинопроект про малоизвестного злодея по прозвищу Гипно-Хастлер. Также стало известно, что эту роль исполнит актер и музыкант Дональд Гловер («Атланта»). Проект пока находится на ранней стадии разработки. Кресло режиссера пока вакантно, но уже имеется сценарист — им является Майлз Мерфи, сын комика Эдди Мерфи.

Гипно-Хастлер, известный в миру как Антуан Делсойн, дебютировал на страницах комиксов в 1978 году. Его уникальная особенность — гипнотизировать людей с помощью своей высокотехнологичной гитары. Он занимался грабежами, пока не столкнулся с Человеком-пауком.

Дональд Гловер сыграет в спин-оффе «Человека-паука» о злодее Гипно-Хастлере

До этого Гловер появлялся в киновселенной Marvel в блокбастере «Человек-паук: Возвращение домой» в образе Аарона Дэвиса, дяди Майлза Моралеса. Также артист озвучил самого Майлза в мультсериале 2015 года «Великий Человек-паук», который показывали на Disney XD.

Во вселенную Sony уже входят две части «Венома» с Томом Харди, «Морбиус» с Джаредом Лето, «Крэйвен-охотник» с Аароном Тейлором-Джонсоном и «Мадам «Паутина» с Дакотой Джонсон. Также в активном производстве находится спин-офф «Эль Муэрто» во главе с рэпером Бэдом Банни.

Фото: Legion-Media; Marvel
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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