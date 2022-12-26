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Киноафиша Новости Что иностранцы смотрят на Рождество: 6 фильмов от англичанина и американца

Что иностранцы смотрят на Рождество: 6 фильмов от англичанина и американца

26 декабря 2022 13:31
Что иностранцы смотрят на Рождество: 6 фильмов от англичанина и американца

Мы каждый год пересматриваем «Иронию судьбы», а какие фильмы ассоциируются с зимними праздниками в США и Англии?

Британец Джордан Уэрсли, больше известный как сэр Жора, ведущий YouTube-канала онлайн школы английского Skyeng, и его коллега, американский актер Дэниел Барнс (он же ― Америкашка Дэни) рассказывают про свои любимые рождественские фильмы. Кстати, все они достаточно простые, чтобы смотреть их в оригинале, даже если вы недавно начали изучать язык. Просмотр кино на английском ― самый увлекательный и приятный способ расширить словарный запас. Включайте английские субтитры и держите под рукой словарь, чтобы сразу переводить непонятные слова.

Джордан Уэрсли, актер:

«Балто» (Balto)

Мы с сестрой очень любили «Балто», когда были маленькими. Это было в те времена, когда видеокассеты все еще были в ходу. Обычно мы брали этот фильм в прокате на один вечер и смотрели его вот как раз где-то около Рождества. Я думаю, мне он так нравился потому, что это история о том, что никогда не стоит опускать руки. Ну и еще потому, что Балто ― восхитительный пес.

Что иностранцы смотрят на Рождество: 6 фильмов от англичанина и американца
Балто

«Реальная любовь» (Love Actually)

Этот фильм у многих ассоциируется с Рождеством ― хотя бы потому, что вся история крутится вокруг приближения праздника. Я вообще большой поклонник фильмов, где переплетаются несколько сюжетных линий. Так что «Реальная любовь» ― это для меня обязательный пункт декабрьской программы. Ну и саундтрек там нереально крут.

Что иностранцы смотрят на Рождество: 6 фильмов от англичанина и американца
Реальная любовь

«Один дома» (Home Alone)

Фильм, который невозможно не обожать, если ты ребенок. Меня все время смешит, как, несмотря на то, что Кевин весь фильм вышибает дух из грабителей, Гарри и Марва, к финалу они выглядят целыми и относительно невредимыми.

Что иностранцы смотрят на Рождество: 6 фильмов от англичанина и американца
Один дома

«Доктор Кто: Рождественский выпуск» (Doctor Who Christmas Special)

Рождественский выпуск сериала «Доктор Кто» ― это, конечно, не совсем фильм, но он пользуется большим успехом в праздники. Это одна из тех вещей, которые обязательно нужно сделать в день Рождества: вы поели, поболтали, потом опять перекусили, сыграли в пару игр, а затем уселись на часок перед телевизором, прежде чем опять вернуться к настолкам. Просмотр этого шоу ― нерушимая священная традиция, и это только усиливает ностальгический эффект.

Что иностранцы смотрят на Рождество: 6 фильмов от англичанина и американца
Доктор Кто

Дэниел Барнс, актер:

«Парк Юрского периода» (Jurassic Park)

Долгое время это была наша семейная традиция ― смотреть этот фильм в Рождество. Странная традиция, но я все могу объяснить: однажды, когда ещё был жив Blockbuster (компания, которая занималась прокатом видеокассет), мой дядя хотел там взять что-то для рождественского вечера, но все праздничное уже расхватали ― и «Парк Юрского периода» оказался единственным более-менее подходящим фильмом. Поэтому нам пришлось смотреть его ― а потом это стало ежегодной традицией.

Что иностранцы смотрят на Рождество: 6 фильмов от англичанина и американца
Парк Юрского периода

«Рождественские каникулы» (National Lampoon's Christmas Vacation)

Это просто очень смешной фильм. Про семью и про то, как неловко отмечать с праздники в окружении родственников.

Что иностранцы смотрят на Рождество: 6 фильмов от англичанина и американца
Рождественские каникулы

Мария Бабаева
Мария Бабаева
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