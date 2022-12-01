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Киноафиша Новости Сюжет «Уэнсдэй» распланирован на три или четыре сезона

Сюжет «Уэнсдэй» распланирован на три или четыре сезона

1 декабря 2022 12:39
Сюжет «Уэнсдэй» распланирован на три или четыре сезона

В продолжении создатели намерены уделить больше внимания отношениям заглавной героини и ее соседки-оборотня.

В интервью Variety шоураннеры популярного сериала «Уэнсдэй» Альфред Гоф и Майлз Миллар рассказали о том, как они видят будущее новой версии «Семейки Аддамс», и чего фанатам стоит ждать в потенциальном продолжении. Миллар подтвердил, что сюжет второго сезона уже расписан:

«Для нас всегда было важно понимать будущее проекта. Когда мы садимся за создание шоу, в идеале мы расписываем сразу несколько сезонов. Так что в наших сериалах сюжетные арки персонажей обрисованы по крайней мере на три или четыре сезона вперед. Со временем эти наработки могут меняться. Мы оставляем нашу работу открытой и достаточно органичной для того, чтобы вносить какие-то изменения. Но у нас, безусловно, уже есть четкое представление о том, что мы хотим видеть в будущих сезонах».

Ранее Гоф заявлял, что в потенциальном продолжении он хотел бы больше погрузиться в развитие персонажа Уэнсдэй и раскрытие ее дружбы с оборотнем Энид Синклер, которую сыграла Эмма Майерс:

«Это шоу о девушке, которая видит мир черно-белым, но со временем узнает, что существуют оттенки серого. Я думаю, что, как и любые отношения между двумя людьми, дружба между Уэнсдэй и Энид может осложниться из-за разных факторов. Их история не всегда будет складываться гладко. Уэнсдэй придется учиться справляться со взлетами и падениями в отношениях с окружающими».

Миллар также выразил желание дать больше экранного времени другим членам семьи Аддамс:

«Мы чувствуем, что затронули лишь верхушку айсберга в первом сезоне. Актеры, играющие этих персонажей, просто потрясающие. Я думаю, что Кэтрин Зета-Джонс станет по-настоящему культовой Мортишей. Отношения между ней и Уэнсдэй очень важны для сюжета шоу, как и то, что последняя пытается найти свой собственный путь вне семьи».

Премьера «Уэнсдэй» состоялась на Netflix 23 ноября. Все восемь серий первого сезона уже доступны для просмотра.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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