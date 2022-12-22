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Киноафиша Новости Съемки новой полнометражной части «Чужого» должны стартовать в феврале

Съемки новой полнометражной части «Чужого» должны стартовать в феврале

22 декабря 2022 10:21
Съемки новой полнометражной части «Чужого» должны стартовать в феврале

Также выяснилось рабочее название.

Появились свежие детали нового фильма в рамках вселенной «Чужого». Согласно обновлениям из производственного еженедельника Production List, съемки стартуют 6 февраля 2023 года. Работа пройдет в Будапеште.

Проект пока фигурирует под рабочим названием «Чужой: Ромул» (Alien: Romulus). Выбранный подзаголовок может отсылать к основателю древнего Рима, но это пока просто предположение. Ожидается, что бюджет проекта не превысит $75 млн. Месяцем ранее циркулировали слухи, что боссы 20th Century Studios могут выпустить ленту по модели «Добычи», т.е. сразу на стриминге, но эта информация не подтвердилась.

О сюжете пока никаких сведений нет. Ожидается, что предстоящий фильм будет являть собой самостоятельную историю, а в центре сюжета вновь окажется инопланетная раса свирепых ксеноморфов. Ведущую роль в предстоящем научно-фантастическом триллере сыграет Кэйли Спэни («Мейр из Исттауна», «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», «Тихоокеанский рубеж 2»). Постановкой займется создатель «Не дыши» и «Зловещих мертвецов: Черная книга» Федерико Альварес. Сценарий он написал вместе со своим давним творческим соратником Родольфо Саягесом. Сэр Ридли Скотт же сохранил за собой должность исполнительного продюсера.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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